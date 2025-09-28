教師節連假第2天上午 國道估7地雷路段壅塞

今天（28日）是教師節連續假期第2日，高公局預估上午重點壅塞路段包括國5南向南港系統—頭城等共7路段。（資料照）

今天（9月28日）是教師節連續假期第2日，高公局研判會有大量旅遊車潮，今天上午重點壅塞路段包括國1 南向楊梅—新竹、國5南向南港系統—頭城等共7路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議傍晚5時後出發。

高公局表示，今天截至上午7時，全國國道交通量為9.5百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。

今天各地大多為多雲到晴。高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統，北向圓山—大華系統；國3南向土城—關西、快官—霧峰；國5南向南港系統—頭城；國10東向鼎金系統—燕巢系統等路段。

今天疏導措施包括凌晨5至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。請用路人注意。

另，高公局統計，昨天全日交通量為 114.5百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里1.2倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里1.3倍。

昨天下午車多壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向新台五路至南港系統、竹林至寶山，北向木柵至南港系統；國5南向石碇至坪林。車多壅塞路段於傍晚5時後陸續紓解。

