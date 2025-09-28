花蓮光復重災！醫師公會全聯會捐百萬 擬組義診團

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因樺加沙颱風帶來的強降雨發生溢流，泥水沖入下游的光復鄉，造成重災。（醫師公會全聯會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因樺加沙颱風帶來的強降雨發生溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流吞沒重創，醫師公會全聯會於昨（27）日前往當地勘災關懷慰問，當地各醫院第一時間即全力投入醫療救助，並開設臨時醫療救護站，但基層診所因泥流灌入診間，仍無法恢復服務，醫師公會除捐贈100萬元，也將在需要時籌組義診團，前往當地提供醫療協助。

醫師公會全聯會主任秘書林忠劭指出，昨醫師公會全聯會理事長陳相國前往光復鄉勘災關懷慰問，花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及北榮玉里分院於災後第一時間即全力投入醫療救助，都在當地成立臨時醫療救護站，提供災民醫療需求，公會也對每家醫院頒贈10萬元慰問金以感謝醫護人員的辛勞付出。

林忠劭提到，設立於光復鄉重災區的柏仁診所、葉日昇診所、林梓欽診所及光復鄉衛生所因泥流灌入診間，目前仍無法提供醫療服務，醫療服務量能受到重大影響，公會除捐贈每家診所5萬元慰問金，也將捐贈5萬元等額之電腦設備，協助光復鄉衛生所儘速回復正常醫療服務，以照護當地居民日常醫療所需。

此外，林忠劭表示，目前有許多熱心志工前往災區協助清淤，過程中可能會有外傷情況，需要醫療協助，且當地環境不佳，若清淤不夠快，後續也有疾病發生風險，接下來需要持續關注，醫師公會全聯會不排除召集義診團隊，在有需要時組織特殊義診團前進災區。

林忠劭坦言，花蓮光復災後，全國同胞對於當地受災感同身受，義務自願幫忙，近期人車擁擠、交通堵塞，現場更是人山人海，義診設置地點、團隊等都需要有人組織，現在要馬上過去災區會有困難，但醫師公會全聯會對於所有醫療防疫，都可以遵照中央地方政府需求前往、提供協助。

陳相國進一步指出，現在災區情況嚴重，光復鄉當地雖有1家衛生所、3家診所，以及少數家牙醫，但受災情況不一，目前無法提供服務，因此首要任務是恢復當地診所的醫療量能，而醫師公會全聯會也規劃與牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、護理師公會全聯會、藥師公會全聯會聯絡，啟動義診服務。

不過，陳相國說，目前義診活動還沒有詳細的計畫，全聯會還在統籌內部意見，但希望以內、外科為主，啟動短期性的計畫，尤其現在災區志工眾多，可能有外傷情況發生，對外科有一定需求。

林忠劭於午後進一步說明，全聯會稍早已經與花蓮縣衛生局取得聯繫，並詢問有無醫療團需要，而衛生局認為，目前4家醫院的醫療緊急救護中心量能還夠，目前1至2週內暫無醫療團需求，但有需要一定向全聯會求助，而全聯會後續也會做好籌組醫療團的準備，以便在有需要時能迅速號召人員前往。

