為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今天教師節來屏東勝利星村 聽娃娃金智娟、周治平唱歌

    2025/09/28 08:39 記者羅欣貞／屏東報導
    舊好勝市集27日復古民歌搖擺舞會 ，氣氛十分熱烈。（屏東縣政府文化處提供）

    舊好勝市集27日復古民歌搖擺舞會 ，氣氛十分熱烈。（屏東縣政府文化處提供）

    今（28）日是教師節，屏東縣政府邀請老師們一起來追憶青春歲月，昨（27）今（28）日兩天在勝利星村舉辦的「追憶青春・民歌開唱」，首日受到民眾熱烈回響，熱情加入復古舞會，今天則是娃娃金智娟、周治平開唱。

    屏東縣府文化處表示，今日活動特別邀請金曲歌后、搖滾民歌代表金智娟（娃娃），與溫柔情歌詩人周治平在教師節壓軸登場，兩人將帶來〈飄洋過海來看你〉、〈青梅竹馬〉、〈那一場風花雪月的事〉、〈就在今夜〉等多首膾炙人口的金曲，陪伴觀眾一同重返黃金年代。

    昨、今日一連兩天的「舊好勝市集」活動時間從下午3時至9時，集結復古選物、生活文創小物、風味美食，現場更設有經典拍照打卡區，讓民眾不只聽歌，更能沉浸式走入民歌年代的風格日常。為向辛勞的師長致意，今教師節凡持教師證至現場報到，即可獲得市集100元現金抵用券一份，數量有限，換完為止。

    今（28）日民歌回憶殺，預訂晚間6點情歌詩人 周治平開唱、搖滾教母娃娃金智娟6點40分開唱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播