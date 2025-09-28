今天教師節來屏東勝利星村 聽娃娃金智娟、周治平唱歌

舊好勝市集27日復古民歌搖擺舞會 ，氣氛十分熱烈。（屏東縣政府文化處提供）

今（28）日是教師節，屏東縣政府邀請老師們一起來追憶青春歲月，昨（27）今（28）日兩天在勝利星村舉辦的「追憶青春・民歌開唱」，首日受到民眾熱烈回響，熱情加入復古舞會，今天則是娃娃金智娟、周治平開唱。

屏東縣府文化處表示，今日活動特別邀請金曲歌后、搖滾民歌代表金智娟（娃娃），與溫柔情歌詩人周治平在教師節壓軸登場，兩人將帶來〈飄洋過海來看你〉、〈青梅竹馬〉、〈那一場風花雪月的事〉、〈就在今夜〉等多首膾炙人口的金曲，陪伴觀眾一同重返黃金年代。

請繼續往下閱讀...

昨、今日一連兩天的「舊好勝市集」活動時間從下午3時至9時，集結復古選物、生活文創小物、風味美食，現場更設有經典拍照打卡區，讓民眾不只聽歌，更能沉浸式走入民歌年代的風格日常。為向辛勞的師長致意，今教師節凡持教師證至現場報到，即可獲得市集100元現金抵用券一份，數量有限，換完為止。

今（28）日民歌回憶殺，預訂晚間6點情歌詩人 周治平開唱、搖滾教母娃娃金智娟6點40分開唱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法