    教師節祭孔！彰化孔廟清晨大典上千人參加 36生獻六佾舞

    2025/09/28 08:37 記者張聰秋／彰化報導
    彰化祭孔大典延續傳統，由彰化藝術高中36位同學執籥，獻六佾舞。（記者張聰秋攝）

    今天是928教師節，也是至聖先師孔子2575週年誕辰，彰化縣政府清晨在彰化孔廟舉辦祭孔大典，依循古禮進行，縣長王惠美擔任正獻官，彰化藝術高中36名學生獻上六佾舞，吸引上千人到場觀禮，場面莊嚴。

    典禮清晨5點30分在崇聖祠揭開序幕，夜色未褪，鼓鐘響起，隨著迎神咸和之曲，正獻官及分獻官完成進饌、上香、初獻、亞獻、終獻等儀程。6點晨曦乍現，大成殿祭典登場，依序進行三鞠躬禮、進饌、上香、行三獻禮。此時，佾生執籥翟尾，配合雅樂獻舞，展現對先聖的崇敬。

    最受矚目的六佾舞由36名彰化藝術高中學生演出，動作整齊劃一，配合鐘鼓雅樂，讓人感受儒家「敬師尊賢」的精神。隨後在送神儀式完成後，王惠美帶領學子穿越勤學門、聰慧門，象徵祈求智慧與庇佑，並發送寓意「科甲及第、福壽延年」的紀念提袋，祝福考生金榜題名。

    王惠美表示，9月28日是教師節，也是紀念孔子誕辰的重要日子，今日循古禮祭孔，不僅緬懷孔子對教育的貢獻，也感謝全體教師辛勞，讓孩子快樂學習、快樂成長。她強調，尊師重道是社會的重要價值，縣府會持續推動教育扎根，讓文化傳承下去。

    今天是9月28日教師節，也是至聖先師孔子2575週年誕辰，彰化縣政府一早就在彰化孔廟舉辦隆重的祭孔大典，吸引超過上千名民眾參加，場面莊嚴。（記者張聰秋攝）

    儀式循古制進行，莊嚴肅穆，民眾靜靜觀禮。（記者張聰秋攝）

    清晨5點，典禮就從崇聖祠開始，縣長王惠美率領分獻官，在莊嚴的雅樂中依序完成祭祀流程。（記者張聰秋攝）

    儀式在崇聖祠、大成殿丹墀依循古制舉行，由縣長王惠美擔任正獻官，由彰化藝術高中36名同學獻六佾舞。（記者張聰秋攝）

    今天是928教師節，也是至聖先師孔子2575週年誕辰，彰化縣政府清晨在彰化孔廟舉辦祭孔大典，依循古禮進行。（記者張聰秋攝）

    熱門推播