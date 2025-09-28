新北19初任校長拜師啟航 建構三級輔導、AI助力傳承教育領導

新北市教育局與新北市中小學校長協會辦理「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」，19位初任校長透過拜師禮啟航，在師傅與輔導校長陪伴下建立專業支持網絡。（教育局提供）

新北市教育局與新北市中小學校長協會辦理「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」，19位初任校長透過拜師禮啟航，在師傅與輔導校長陪伴下建立專業支持網絡。教育局長張明文表示，校長是學校發展的關鍵推手，新北透過三級支持機制與AI行政創新，協助校長強化領導能量，推動課程與教學，為校園注入新動能。

張明文指出，校長是學校發展的關鍵推手與學生學習的守護者。新北透過「專業增能、社群自主、支持陪伴」三大路徑，從候用校長培育到在職增能，完整建構三級支持機制。今年更以「AI教育局元年」為起點，發表實用型行政工具書《行政減量AI手冊》，並啟動650個 AI Agent 協作，協助校長跳脫行政角色，成為善用科技推動課程與教學的領航者。

活動除19位初任校長外，近百位師傅校長與輔導校長共同參與，安排專題講座、分組座談及實地輔導。校長胡銘浚以「承襲優良校務經驗，創造學校教育品質」為題分享，並與校長們聚焦課程領導、教學實務及校本課程發展。未來，每位初任校長將接受至少2場次的實地輔導，逐步形成系統性的三級輔導脈絡，讓專業傳承真正落實校園現場。

教育局補充，新北以「數位品德、科技素養、健康整合」為三大核心策略，推動行政減量與治理升級，並培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」的核心能力，結合跨域整合與公私協力，將數位品德教育深植校園，讓孩子自信迎向智慧時代。

