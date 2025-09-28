為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拉抬母港郵輪產業鼓勵高雄表演團體登船演出 海洋局補助金額曝

    2025/09/28 08:46 記者洪定宏／高雄報導
    為拉抬母港郵輪產業，海洋局鼓勵高雄表演團體登船演出。圖為歌詩達郵輪莎倫娜號停靠高雄港。（資料照）

    為活絡高雄市郵輪觀光產業，海洋局編列120萬元，補助「以高雄為母港」的國際郵輪業者邀請高雄表演團隊登船演出，即日起到明年9月30日受理申請，若經費提早用罄，旋即停止受理。

    海洋局表示，補助對象為「以高雄為母港」的國際郵輪業者（在台灣境內設有據點），可委託台灣境內的船務代理公司或代理旅行社辦理；補助條件必須邀請高雄在地表演團體登船演出，包括「高雄市演藝團體登記管理規則」認定的演藝團體、「高雄市街頭藝人登記證核發實施計畫」的街頭藝人等具備演出經驗者。

    補助內容為1至9航次6萬元（須至少辦理1航次隨船演出）、10航次至19航次30萬元（須至少辦理5航次隨船演出）、20航次以上80萬元（須至少辦理5航次隨船演出及1次大型舞台表演秀）。

    海洋局指出，補助經費共120萬元，即日起到明年9月30日受理申請，用罄即停止受理，後續將依經費實際執行狀況進行滾動式修正，若明年所需經費未獲審議或核定通過，或有刪減致不足支付時，則以通過的預算額度支付或無條件終止契約。

