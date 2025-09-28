為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    秋意漸濃！杉林溪「波波草」轉色全紅伴秋「楓」

    2025/09/28 08:31 記者劉濱銓／南投報導
    杉林溪園區「波波草」入秋轉色全紅，周邊還有轉紅的青楓展現「楓」情，讓園區更顯秋意。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「波波草」入秋轉色全紅，周邊還有轉紅的青楓展現「楓」情，讓園區更顯秋意。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區今年首度推出可愛吸睛的「波波草」植栽，園內共種植6000棵猶如絨球的波波草，隨著入秋天氣轉涼，波波草現已轉色全紅，尤其周邊許多變葉植物如青楓，也陸續轉成紅褐色，園區在楓紅相伴下更顯秋意，展現杉林溪在不同季節的多姿多采。

    杉林溪園區表示，今年園內種植6000棵波波草，細短絨毛是一大特徵，秋天轉色會為山林增添一抹嫣紅，目前園區首批波波草已全然轉紅，後續還有2批會陸續轉色，並隨著入秋氣溫降低，轉紅還會更加明顯，預計波波草紅毯可到11月中旬。

    此外，園內種植700多棵的變葉植物青楓，目前也轉色2、3成，白天在陽光照射下，轉色的楓葉更顯豔紅，由於青楓轉色較為錯落，時序屬於循序漸進，也讓園區逐漸換上秋裝，展現迷人秋日「楓」情。

    杉林溪園區入秋天氣轉涼，園內變葉植物青楓陸續轉紅，讓園區更添秋意。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區入秋天氣轉涼，園內變葉植物青楓陸續轉紅，讓園區更添秋意。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「波波草」入秋轉色全紅，展現壯觀紅色絨球草毯景致。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「波波草」入秋轉色全紅，展現壯觀紅色絨球草毯景致。（杉林溪園區提供）

