為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄捷運車廂太擠 網路平台號召連署車廂加掛至6節

    2025/09/28 08:20 記者侯承旭／高雄報導
    平台連署要求高雄捷運加掛至六節車廂，以紓解人潮。（資料照，記者李惠洲攝）

    平台連署要求高雄捷運加掛至六節車廂，以紓解人潮。（資料照，記者李惠洲攝）

    高雄捷運目前每列車只有3節車廂，隨著搭乘人數日增，常發生搭不上車的狀況，有民眾在公共政策參與平台發起提案連署，要求高雄捷運在尖峰時段增加掛至6個車廂。

    提案指出，常常在高雄捷運看到每次尖峰時段，以及特殊節日包括過年、演唱會或跨年時，某些車站人滿為患，尤其是R3小港站、R6凱旋站、R5前鎮高中站、R10美麗島站、R11高雄車站、R14巨蛋站、R16左營站、R17世運站及RK1岡山站，建議高雄市政府主管機關能夠針對此問題做出改善，能在捷運紅線的下午4點至5點半的上下課尖峰時段，或特殊節日及演唱會散場時，每10至15分鐘開出一班連掛6節車廂的列車，依照高雄捷運各車站的月台設備都可容納6節車廂，以緩解擁擠。

    提案認為，讓學校在捷運站附近的學生不用等多班捷運就可以上車，緩解搭捷運上下班的擁擠感及壓力，也能讓特殊節日搭捷運的人更方便，演唱會深夜散場也不用等很久。

    該提案於9月18日提出，9月22日通過檢核進入連署附議，因提案內容屬於地方政府權責，只要在45天內附議超過1500人，高雄市政府須針對提案具體回應，並評估納入政策的可行性。

    相關新聞請見︰

    網連署高捷車廂尖峰加掛到6節 高捷：無法臨時加掛

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播