高雄捷運車廂太擠 網路平台號召連署車廂加掛至6節

高雄捷運目前每列車只有3節車廂，隨著搭乘人數日增，常發生搭不上車的狀況，有民眾在公共政策參與平台發起提案連署，要求高雄捷運在尖峰時段增加掛至6個車廂。

提案指出，常常在高雄捷運看到每次尖峰時段，以及特殊節日包括過年、演唱會或跨年時，某些車站人滿為患，尤其是R3小港站、R6凱旋站、R5前鎮高中站、R10美麗島站、R11高雄車站、R14巨蛋站、R16左營站、R17世運站及RK1岡山站，建議高雄市政府主管機關能夠針對此問題做出改善，能在捷運紅線的下午4點至5點半的上下課尖峰時段，或特殊節日及演唱會散場時，每10至15分鐘開出一班連掛6節車廂的列車，依照高雄捷運各車站的月台設備都可容納6節車廂，以緩解擁擠。

提案認為，讓學校在捷運站附近的學生不用等多班捷運就可以上車，緩解搭捷運上下班的擁擠感及壓力，也能讓特殊節日搭捷運的人更方便，演唱會深夜散場也不用等很久。

該提案於9月18日提出，9月22日通過檢核進入連署附議，因提案內容屬於地方政府權責，只要在45天內附議超過1500人，高雄市政府須針對提案具體回應，並評估納入政策的可行性。

