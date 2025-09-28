連假車廂又塞成「難民模式」 高鐵：3連假推15萬個早鳥位

自由座人潮從車廂滿到走道間。（記者黃旭磊攝）

首次上稿 07:57

更新時間 12:44（補充高鐵說明）

9月27至29日為教師節連假，高鐵自由座車廂尖峰時段再度重現壅塞人潮，旅客在車廂內擠得像沙丁魚似的，充滿無奈；張姓旅客怒稱「是在懲罰搭自由座嗎」？也有商務艙旅客抱怨「人都塞到商務來」。台灣高鐵強調，教師節疏運5天期間，擴大台中以北區間的自由座運能，提供14班次9節自由座區間列車紓解人潮。

高鐵公司說，推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，也同步擴大早鳥座位數，總計教師、中秋、國慶等三項連假疏運，18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位。

高鐵自由座擁擠成為旅客日常，26日（週五）晚間等尖峰時段，旅客擠在走道、甚至拿行李箱坐在車廂外走道間，連到達桃園等站都需先下車讓位，車廂內乘客才能順利下車，無奈在擠滿沙丁魚似的車廂內，或看手機、或短暫休息，賴姓旅客建議「乾脆拆掉椅子才有空間」。

自由座車廂連車內販售的服勤員都走不過去，保全也無法通過，台中罷免團體發言人林宣宏常搭自由座北上錄影，林宣宏說，自由座初衷是好的不過，搭乘人（乘客）一天比一天多，品質越來越不好，必須有配套措施，否則一定更多人罵。

下週接續還有國慶及中秋連假，高鐵台中站表示，持續擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節 （1至4車及8至12車），以加強服務旅客，而總計教師節疏運期間，共提供14班次 （南下5班、北上9班） 的9節自由座區間列車。

高鐵說，因應中秋、國慶疏運，首度在疏運超尖峰時段，提供行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車擴大自由座車廂至9節 （1至4車及8至12車），總計18天提供多達54班次（南下24班、北上30班）的9節自由座區間列車。

乘客無奈擠在滿似沙丁魚罐頭的車廂內。（記者黃旭磊攝）

