馬公前寮市集再登場 沿菊書局帶動澎湖文創亮點

沿菊書局舉辦的第三屆前寮市集，充滿懷舊風格。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣「海邊讀奏、庄頭詩想曲」第三屆前寮市集活動昨（27）日起舉行2天，今年共有60個攤位，包含4個日本攤位、13個台灣本島攤位，澎湖在地攤商超過40個，集結美食、藝術、文創、音樂、閱讀等多元內容，現場人潮絡繹不絕，充分展現澎湖的文創力與生活美學。

這場活動由「沿菊書店」自發性號召，結合社區舉辦，是一個難能可貴的典範，甚至有日本的朋友遠道而來擺攤。沿菊書店不僅深耕在地文化，更致力於將傳統文化轉化為創新的生活美學，並透過閱讀與知識推廣，引領澎湖在地方創生與永續發展上邁出堅定步伐。其中，高一筆老師在其中的付出與努力，更是功不可沒。

為期2天的「海邊讀奏、庄頭詩想曲」市集，27、28日下午3點至晚上9點，在前寮朱王廟大廟埕及碼頭熱鬧登場。活動除了攤位展售，還規劃8場講座、音樂表演、手作體驗、澎湖諺語有獎徵答、擲吉，以及文化局天人菊說故事劇坊現場說故事。還有整點小炸棗試吃分享，讓參與民眾在文化、藝術與美食中體驗最有味道的澎湖。

澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會議長陳毓仁、議員呂黃春金、莊光大、蘇陳綉色、立委楊曜助理段湘玲、社會處長周柏雅、文化局副局長洪進業、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、馬公市民代表會代表吳武宗、前寮里長林團圓、前寮社區發展協會理事長王玉璇、石泉國小校長馬長生、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、文史工作者蔡光庭老師，也一起參與擲吉，與眾人同樂。

行動圖書館車開抵前寮市集，分享書香氣息。（澎湖縣政府提供）

