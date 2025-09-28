09/28各報重點新聞一覽

國軍增援光復鄉，連續投入4千人次兵力，已有上千名官兵進入民宅清淤。（軍聞社）

光復災情 納丹娜絲風災特別預算 國軍到家清淤 3人一組清到好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災害，副總統蕭美琴昨二度到花蓮關心災情、捎來好消息。蕭美琴說，行政院已確認將擴大丹娜絲颱風特別預算範圍，用於花蓮光復鄉整治！「感謝來自全台灣的愛，更希望中央地方協調盡快幫災民恢復正常。」

川普同意解禁 澤倫斯基要戰斧飛彈

「華爾街日報」廿六日披露，美國總統川普已在廿三日會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表明，他願意解除對基輔使用美製長程武器打擊俄國本土的限制。澤倫斯基也在美國網路媒體「Axios」訪問中透露，他已要求川普提供「戰斧」長程巡弋飛彈，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。

詐騙受害 今年已5千多人逾2次

詐騙集團話術多，導致許多民眾在第一次受害報案後，再次掉入詐騙陷阱。刑事警察局統計，今年已超過五千人、近五％的詐騙案件，被害人報案二次以上，其中前三名詐騙手法分別為假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，顯示此三類手法較易發生被害人重複受害情形。

商品內含晶片 美國擬徵關稅

路透廿六日引述三位知情人士獨家報導，值此美國總統川普尋求推動公司將製造業轉移至美國之際，川普政府正考慮根據每個外國電子設備所含晶片的數量課徵關稅。根據這項未曾披露且可能還會更改的計畫，美國商務部將按輸美商品中晶片含量的估計值，依比例徵關稅。

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

「喪屍煙彈」濫用激增，衛生福利部統計今年一至六月，用於製造喪屍煙彈的依托咪酯等二級毒品驗尿陽性案件數，累計達一萬四二七九件，是去年全年五七○九件近三倍。今年一至八月，警方查獲毒駕四六○一件，較去年二六一九件也顯著增加；依托咪酯類毒品濫用已成詐騙犯罪外，另一嚴重的社會治安問題。

國民黨5強辯論 火力升級

旺旺中時媒體集團27日舉行第二場「國民黨主席大辯論」，也是熱門候選人郝龍斌首度參與辯論；此次辯論火力升級，候選人接連開炮，相當精采；20日僅是小試身手，本次辯論火力全開，10月4日第三場由旺中主辦的黨主席大辯論則將聚焦外界最關注的兩岸議題，主題定為「國民黨主席兩岸大辯論」。

密件曝光！俄暗中訓練陸空降部隊 劍指台灣

根據一批外流的俄羅斯與中國內部文件和採購合約，俄羅斯正利用其在烏克蘭戰場上的實戰經驗，為中國空降部隊提供裝備和訓練，以執行閃電般的軍事行動。英國智庫分析指，這將提升北京奪取台灣的能力，令台海衝突隱憂升溫。

烏克蘭總統澤倫斯基透露，已要求美國總統川普提供「戰斧」長程巡弋飛彈，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。（法新社）

刑事警察局統計，今年已超過5千人、近5%的詐騙案件，被害人報案2次以上，假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，易發生被害人重複受害情形。（記者劉慶侯翻攝）

