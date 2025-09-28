西半部高溫上看36度 外出注意「過量級」紫外線

各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今日（28日）各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。由於近期連日降雨，山區土石較為鬆動，民眾前往山區活動請特別注意坍方、落石等現象。

今日溫度方面，各地高溫約32至35度，西半部有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（29日）至週五（10月3日）各地大多為晴到多雲，僅午後局部短暫雷陣雨範圍略為不同。週一為西半部地區及其他山區，週二（30日）至週五為南部地區及其他山區。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 37 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

