    首頁 > 生活

    馬祖「做出幼」成年禮 81學生奉茶謝親恩

    2025/09/28 06:57 記者俞肇福／綜合報導
    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與，圖為儀式中，蓋上臨水夫人的官印，象徵邁向成年學習負責。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與，圖為儀式中，蓋上臨水夫人的官印，象徵邁向成年學習負責。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮昨天（27日）在牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與，儀式首度區分男子加冠與女子笄禮。連江縣長王忠銘表示，「做出幼」傳承傳統禮俗，象徵邁入成年，受禮後即代表要對行為負責，盼學生感恩父母養育的恩情、更加成熟懂事，在神明庇佑下平安成長、未來事業有成。來自四鄉五島的鄉親與家長齊聚觀禮，氣氛莊重而溫馨。

    馬祖「牛角做出幼」成年禮儀式，包含王忠銘、馬祖高中校長謝崇耀、副議長林明揚、五靈公廟主委曹爾元、議員陳書建、曹爾章、馬防部政戰主任張景泰、教育處長王禮民及文化處長吳曉雲等地方人士皆到場見證。謝崇耀則期許孩子們腳下有根、心中有夢、眼中有光。曹爾元強調，做出幼結合古禮與藝文，堪稱獨步全國的文化成年禮，值得驕傲與傳承。

    「做出幼」是閩東話，也是馬祖獨有的成年禮傳統，源於對臨水夫人的信仰，也是居民對子女成長的祝福與期盼。儀式由道長陳柏儒灑淨水揭開序幕，學生依序跨過火爐、繞廟三圈、接受臨水夫人官印蓋章，之後由首長、耆老為學子進行加冠與笄禮，並贈送戒尺、平安蛋，以水代替成年酒，祝福學子未來平安順利，學業蒸蒸日上。

    在儀式最後「謝親恩」中，學子們向父母跪拜奉茶，表達對父母辛勞養育的感謝；家長則親手回贈象徵成年通過的「過關證書」，象徵禮成圓滿、子女正式邁向人生新階段。

    今年的成年禮保留古禮外，更增加「藝術島」闖關活動的藝文元素；包含學生寫信給未來的自己，步行走訪牛角老街多個文化地景，透過編織手提袋、打卡、導覽，讓學生體驗馬祖歷史與生活記憶。

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與；圖為儀式中，學生手持酒杯，以水代替成年禮的酒。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與；圖為儀式中，學生手持酒杯，以水代替成年禮的酒。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與，儀式首度區分男子加冠與女子笄禮。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與，儀式首度區分男子加冠與女子笄禮。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與；圖為儀式中的奉茶謝親恩，讓不少家長感動。（圖為連江縣政府提供）

    馬祖「牛角做出幼」成年禮，27日在南竿鄉牛角五靈公廟舉行，今年共有81位年滿16歲的學子參與；圖為儀式中的奉茶謝親恩，讓不少家長感動。（圖為連江縣政府提供）

