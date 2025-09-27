為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    已捕獲1千多條蛇! 高雄「這2區交界 」 最常見毒蛇出沒

    2025/09/27 23:05 記者陳文嬋／高雄報導
    民眾拍下毒蛇雨傘節出沒社區。（民眾提供）

    高雄市今年以來已捕獲1497條蛇，尤以鳳山、鳥松區交界坔埔排水一帶生態豐富，周邊大樓近來多人目擊毒蛇雨傘節等出沒，農業局研判蛇類覓食儲能準備過冬，派員加強排水沿線捕捉與巡查，民眾可加裝紗窗或門檻防蛇。

    市府統計，今年以來通報捕蛇2230件，農業局捕獲1497條蛇，以南蛇捕獲396條最多，其次為眼鏡蛇286條、黑眉錦蛇203條，捕蛇件數與去年相當。

    尤其鳳山、鳥松區交界坔埔排水一帶生態豐富，周邊多棟社區大樓林立，近來多棟多人目擊蛇類出沒，包括毒蛇雨傘節、王錦蛇俗稱臭青公（母）等，已知至少2種蛇類，民眾擔心危及安全。

    鎮北里長趙志成會同農業局加強捕捉，針對坔埔排水沿線加強巡查，並會同環保局清查周邊空地，要求地主清除雜草，避免環境髒亂，引來蛇類躲藏，以維護民眾安全。

    農業局表示，台灣位於亞熱帶地區，一般在低海拔蛇類不會進入冬眠期，但通常會在冬季前頻繁進食來儲備能量，在冬季來臨氣溫降低時進入短暫休眠狀態，以降低活動力和進食量來度過寒冷時期。

    農業局建議民眾平時應清理住家環境，切勿堆置雜物，以免老鼠或蛇隻躲藏，可加裝紗窗或門檻防蛇，並定期修剪花木，減少蛇類藏匿空間，大樓地下室陰暗潮濕處較可能躲藏，應定期巡查，保持清潔乾燥。

    農業局到鎮北里加強捕蛇。（記者陳文嬋攝）

