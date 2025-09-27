百年屏東「二峰圳」品牌化！消暑勝地結合法餐登場

精心設計的法餐。（記者陳彥廷攝）

周春米品嘗以在地食材入菜的法餐。（記者陳彥廷攝）

二峰圳的側向溢流堰是夏日消暑盛地。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉公所為鄉內水利工程「二峰圳」品牌化，今天盛大舉辦「百年二峰圳—看見台灣歷史的切片」系列活動，除導覽，更推出以在地食材所開發的「百年餐桌」活動，縣長周春米、立委伍麗華到場共襄盛舉。周春米說，二峰圳不僅讓糧食作物灌溉，更多的是屏東平原百年來文化演進史，感謝鄉公所全力推動，讓全縣都引以為傲的文化水利工程發揚光大。

二峰圳為日本水利工程專家鳥居信平依地勢打造伏流水圳，1923年落成，2008年被登錄為文化景觀，在2023年盛大舉辦「通水百年」活動，感念偉大的水利工程，來義鄉公所推動深化發展，希望讓這個結合工程與民生再到文化息息相關的資產串起土地記憶與永續願景。

立委任內大力支持二峰圳的縣長周春米今到場，品嘗由屏東知名法餐團隊Le Son精心設計以在地食材入菜的「百年餐桌」的5道菜色，令她直呼美味，她說，二峰圳是結合百年水利工程與常民生活文化重要典範，百年來提供部落及下游平原水源不斷，百年後工程連結經濟又連結文化，感謝來義鄉長莊景星的帶領，把這個從工程、產業、文化共榮的水圳重要性讓更多人知道，繼續綿延發揚光大。

莊景星上任以來全力將二峰圳作為部落產業推動的火車頭，像是喜樂發發吾廣場的優化，還透過全在地石、木材重建的「崑崙岰古道」，串連族人的文化路徑，他指出，「百年二峰圳—看見台灣歷史的切片」與屏方根文化有限公司一同策劃，透過喜樂發發吾社區及水圳導覽隊串起文化路徑、餐桌、市集三主題和土地記憶連結，帶領民眾重新走入這片土地，感受人與自然、文化與生活的緊密連結，也歡迎民眾向公所預約。

