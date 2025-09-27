為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防災韌性、社會安全、性別平等 台南永康小旗艦計畫成果展

    2025/09/27 21:59 記者吳俊鋒／台南報導
    永康「防災、社安、性平-全民一起來 go」發表會登場，鄉親們展現共學共長的成果。（永康區公所提供）

    台南永康區公所結合轄內的西灣、鹽興、復華等社區，聚焦防災韌性、社會安全、性別平等的3大核心議題，推動小旗艦學習計畫，落實打造自主、永續幸福社區的施政理念，今天成果發表，展現居民共同守護家園的力量。

    永康「防災、社安、性平-全民一起來 go」發表會在社教館熱鬧登場，透過志工培力、社區劇場、防災教育與性平推廣，將居民共學共長的成果，精彩呈現。

    該計畫為市政府社會局「阮社區」福利社區化服務方案，由西灣、復華、鹽興等社區共同提案，聚焦「防災韌性、社會安全、性別平等」，跨社區合作，聯手推動。

    社會局長郭乃文強調，社區發展協會做為在地最基層的民間力量，一直是推動社區福利不可或缺的夥伴，市府將持續培育並支持社區組織，深化基層服務能量，落實「溫暖安居」的施政方向。

    郭乃文肯定永康區在推動社區治理上的用心與成就，認為凸顯了社區合作的能量，並樹立典範。

    該案共有8大子計畫，涵蓋志工共識營、愛心單位連結、防災地圖繪製、社區安全網宣導劇場，以及性別平等講座與話劇演出。

    西灣社區透過社區劇場引導居民認識社會安全網，並設置申報站以強化守望相助功能；復華社區則針對後甲里斷層帶進行防災架構建置，提升居民防災自救能力。

    鹽興社區以生活故事編排性平劇場，讓不同世代與族群在互動中，建立尊重、共融的價值觀。

    永康區長李皇興說，3大社區在計畫中展現高度合作，不僅厚植了自主能量，也讓居民意識到自己是守護家園的重要一環。

    李皇興希望透過成果展，讓更多人看見永康的改變，並持續打造安全、平等、共融的幸福社區。

    永康「防災、社安、性平-全民一起來 go」發表會登場，展現共學共長的成果。（永康區公所提供）

    永康「防災、社安、性平-全民一起來 go」發表會，在社教館熱鬧登場。（永康區公所提供）

