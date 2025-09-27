五溝水「半紋小䰾」回家了！湧泉濕地復育原生水草找回生態

萬巒鄉公所復種五溝水流域原生水草探芹草、雀稗，放流半紋小䰾。（記者陳彥廷攝）

五溝水湧泉濕地在台灣湧泉型濕地中，面積相對廣大、環境良好，是東港溪流域中低海拔水生生物的避難所，具有獨特的生態特色，不過，近年人為開發後，水草等生態逐漸消失，經過近1年復育，鄉公所和附近居民，共同回流野放「寄放」在內埔六堆客家文化園區的「半紋小䰾」，期盼記憶中的「五溝水」能重回鄉親心中。

萬巒鄉五溝水乾淨湧泉與自然環境，是東港溪流域中低海拔水生生物的避難所，但近年水域環境隨工商業發展急劇惡化，稻田轉作檳榔、香蕉，水圳濕地灌溉重要性不若以往，人與水的關係逐步疏離，不當水利工程損害自然濕地、污染湧泉，不當整治和人為破壞都導致濕地生物多樣性逐漸消失，外來物種入侵也壓迫本土物種生存空間。

請繼續往下閱讀...

萬巒鄉林國順指出，五溝湧泉具獨特生態，聚落本身受益於湧泉濕地豐足潔淨的水源，修築水圳種植稻米等莊稼，奠定繁榮，有許多精緻典雅伙房建築，是全國第一個登錄文化資產「聚落建築」的客家聚落，令人引以為傲。為守護祖先留下的好山好水，發起種植石龍尾等原生種水草行動，也呼籲大家愛惜空氣、陽光及水，從最接近的水開始。

10多年前移地六堆客家文化園區復育的半紋小䰾，如今野放「回家」，接受委託復育的五溝水工作站說，為維持多樣性與族群數量，需要以人為方式復育、營造棲地環境，清整水圳河道外來強勢物種，復種原生水草讓水族生長優勢，其中包含世界級水草探芹草，以及稀有品種類雀稗，增加其數量，讓族群永續。

萬巒鄉公所復種五溝水流域原生水草、放流半紋小䰾。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法