FOCASA馬戲團新營開派對 逗樂3000位親子

FOCASA馬戲團新營開派對 逗樂3000位親子2025/09/27 22:13 記者楊金城／台南報導
馬戲團演出高超的雜技表演。（林俊憲服務處提供）
民進黨立委林俊憲邀請「FOCASA馬戲團派對」，今晚（27日）在台南新營南瀛綠都心公園登場，吸引超過3000名爸媽、家中長輩帶著小朋友前來欣賞馬戲團精彩演出，度過充滿歡笑聲與掌聲的歡樂夜晚。
林俊憲表示，馬戲團曾是許多人童年的美好回憶，希望透過FOCASA馬戲團派對的演出，把這份單純的快樂帶到大台南每個角落，讓每個家庭都充滿歡笑聲，並為親子留下難忘的回憶。
包括立委賴惠員、台南市議員沈家鳳、王宣貿、市長黃偉哲夫人劉育菁、新營區長陳宏田與台南市前議長賴美惠等人都到場同樂。
馬戲團演出高超的雜技表演、搞笑小丑互動、花式氣球秀以及結合音樂的動態特技，表演者頻頻與台下的小朋友互動，不時引發出陣陣歡笑聲與驚呼聲。
現場免費提供飲料，並結合創世基金會拿3張以上發票可兌換主辦單位小禮物，支持更多社會弱勢族群。
林俊憲強調，快樂，是我們給下一代最好的禮物，FOCASA馬戲團派對接著10月18日將在善化夜市演出，民眾要好好把握。
FOCASA馬戲團派對今晚（27日）在台南新營南瀛綠都心公園登場。（林俊憲服務處提供）
