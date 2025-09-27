為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    FOCASA馬戲團新營開派對 逗樂3000位親子

    2025/09/27 22:13 記者楊金城／台南報導
    馬戲團演出高超的雜技表演。（林俊憲服務處提供）

    馬戲團演出高超的雜技表演。（林俊憲服務處提供）

    民進黨立委林俊憲邀請「FOCASA馬戲團派對」，今晚（27日）在台南新營南瀛綠都心公園登場，吸引超過3000名爸媽、家中長輩帶著小朋友前來欣賞馬戲團精彩演出，度過充滿歡笑聲與掌聲的歡樂夜晚。

    林俊憲表示，馬戲團曾是許多人童年的美好回憶，希望透過FOCASA馬戲團派對的演出，把這份單純的快樂帶到大台南每個角落，讓每個家庭都充滿歡笑聲，並為親子留下難忘的回憶。

    包括立委賴惠員、台南市議員沈家鳳、王宣貿、市長黃偉哲夫人劉育菁、新營區長陳宏田與台南市前議長賴美惠等人都到場同樂。

    馬戲團演出高超的雜技表演、搞笑小丑互動、花式氣球秀以及結合音樂的動態特技，表演者頻頻與台下的小朋友互動，不時引發出陣陣歡笑聲與驚呼聲。

    現場免費提供飲料，並結合創世基金會拿3張以上發票可兌換主辦單位小禮物，支持更多社會弱勢族群。

    林俊憲強調，快樂，是我們給下一代最好的禮物，FOCASA馬戲團派對接著10月18日將在善化夜市演出，民眾要好好把握。

    FOCASA馬戲團派對今晚（27日）在台南新營南瀛綠都心公園登場。（林俊憲服務處提供）

    FOCASA馬戲團派對今晚（27日）在台南新營南瀛綠都心公園登場。（林俊憲服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播