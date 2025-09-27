全國高中地理奧林匹亞 雄中力擒個人組2金

第24屆高中地理奧林匹亞個人組金牌得主雄中蔡顓瑋（右）和呂冠成（左）。（中華民國地理學會提供）

第24屆「高中地理奧林匹亞」總決賽成績今（27）日出爐，11所學校、31位高中生參賽，全程須以英文命題和作答，且比照國際賽事規格安排野外實察，今年以旗山老街和旗後山為實察地點，選手需結合田野考察的認知能力、影像判釋的分析能力與手繪地圖的敘事能力，考察從自然地形到人文景觀，十分具挑戰性，最終由雄中學生蔡顓瑋和呂冠成拿下雙面金牌。

該賽事由教育部國教署指導、中華民國地理學會主辦，今年全國決賽由國立高雄師範大學地理學系承辦，個人組表現最優異的4位選手，將代表國家參加明（2026）年8月在土耳其伊斯坦堡舉辦的第22屆國際地理奧林匹亞。

蔡顓瑋表示，整個參賽過程很有趣，可以看到世界很多不同的面貌，但自然地理的部分實在蠻挑戰的，需要更努力並繼續主動求知。呂冠成則說，他的哥哥是2023年國際地理奧林匹亞選手，但沒想到自己也有機會參賽，很意外拿下金牌。

高雄師範大學副校長李昭蓉是經濟學者，她認為經濟學是一門思考資源如何合理分配與取捨的學科，地理學的重要性在於提供了「資源配置」與「空間系統規劃」的核心基礎，無論是土地利用、都市發展或災害防治，都涉及如何在有限資源下達成最適化的管理決策。

中華民國地理學會理事長、彰化師範大學地理學系特聘教授宋郁玲表示，高中地理奧林匹亞競賽是許多對地理領域展現熱情和優勢能力的學子們期待參與的平台，透過自發性、團體合作、和統整探索的漸進歷程，培養獨特的觀點。

此外，該競賽獲內政部國土測繪中心大力支持，設有「國土測繪圖資獎」，實察繪圖組計有台北市中正高中、建中、雄中、彰化高中、曉明女中、松山高中、屏東高中等7校獲獎；地理專題組計有屏東女中、明道高中、輔仁高中、政大附中等4校、5隊獲獎。國土測繪中心主任鄭彩堂鼓勵師生多利用通用電子地圖、基本地形圖、國土利用調查、正射影像、地籍圖、數值地形模型及門牌資料等國家底圖，練就「秀才不出門，能知天下事」的跨域探索功夫。

實察繪圖組由上海台商子女學校與國立屏東高中摘下金牌；地理專題組3隊金牌分別是國立羅東高中、義大國際高中、新北市林口康橋國際高中，作品共同點都在關心人與環境的變遷。

