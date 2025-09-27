苗栗晚間爆巨響！通霄電廠120米高煙囪「砍樹」放倒 震撼連環照曝光

晚間6點41分，舊4號機組大煙囪倒地當下，發出轟然巨響，相當震撼。（圖由民眾提供）

首次上稿 21:34

更新時間 21:43（新增「放倒」連環照）

台電通霄發電廠近年來進行機組汰換，並於2019、2020年陸續「放倒」已至除役年限的3根高120公尺煙囪；今（27）日晚以「砍樹」方式，再放倒舊4號機組大煙囪，不少獲訊民眾前往拍攝記錄，晚間6點41分煙囪倒地當下，發出轟然巨響、地面震動，相當震撼。

請繼續往下閱讀...

通霄電廠原僅有5根高120公尺的大煙囪，採紅白相間著色，並有警示燈閃爍，1990年前後中國偷渡客最盛的年代，成了指引偷渡客上岸的「明燈」。後為因應持續成長的用電需求，1997年在電廠區西南角增設第6號複循環機組，讓電廠擁有6根大煙囪，其中1至3號及第6號機組煙囪都重新塗裝彩繪。

通霄電廠近年來辦理擴建更新計畫，舊的1、2、3號複循環發電機組在商轉35年後，於2017年除役，2019年3支彩繪煙囪開始陸續拆除，第1號機組因無空間拉倒，採取由上而下的方式拆除，第2、3號機組則是採砍樹拉倒的方式作業。

廠方表示，為配合通霄電廠第2期更新改建工程，4、5號機組已於今年3月31日除役；舊4號大煙囪今晚進行「放倒」作業。這次放倒作業以專業工法確保安全，有效抑制粉塵擴散，技術團隊採用專業的「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域。為吸收倒塌時的巨大衝擊力並防止物體飛濺，現場設置3組緩衝堆和一組防護堆，為確保電力系統安全，放倒作業期間，第6號機組配合降載運轉。

苗栗通霄電廠舊4號機組大煙囪，晚間「砍樹」放倒連環照。（圖由民眾提供）

苗栗通霄電廠舊4號機組大煙囪，晚間「砍樹」放倒連環照。（圖由民眾提供）

苗栗通霄電廠舊4號機組大煙囪，晚間「砍樹」放倒連環照。（圖由民眾提供）

苗栗通霄電廠舊4號機組大煙囪，晚間「砍樹」放倒連環照。（圖由民眾提供）

通霄電廠舊4號（左3）、5號（左2）機組大煙囪今天展開拆除。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法