    首頁 > 生活

    做餐飲超賺？月淨利贏她年薪 過來人搖頭給答案

    2025/09/27 23:31 即時新聞／綜合報導
    網友分享，自己年薪約80萬，看見朋友開餐廳，一個月淨利輕鬆超過她年薪。圖非當事人。（示意圖）

    網友分享，自己年薪約80萬，看見朋友開餐廳，一個月淨利輕鬆超過她年薪。圖非當事人。（示意圖）

    選擇比努力更重要？網友發文分享，自己與父母一樣是領固定薪水的上班族，年薪約80萬元，偶爾也會小玩股票，但她看見身邊朋友靠開餐廳，一個月淨利50萬到150萬，超過她一整年薪水，讓她不禁感嘆階級難以翻轉。貼文一出，引發網友熱議。

    網友昨在Dcard發文分享，父母是一般上班族，媽媽偶爾會操作小額股票投資，而自己也走相似的職涯路線，目前年薪80萬，也有小玩股票。但當她看見朋友創業開餐廳，單月營收動輒破百萬，淨利50萬到150萬以上，甚至聘請主廚月薪高達12萬；另一位友人靠經營團購，一檔商品就能賺進5至6萬，每月開好幾檔，讓她不禁感慨。

    原PO坦言，自己曾經踏出舒適圈創業，但年收入與上班族相差無幾，大約落在70至80萬元之間。如今邁入40歲，加上父母勸說回歸公司體制較為穩定，而近年來生意也越來越難做，最終她選擇重返職場。原PO感嘆，階級真的很難翻轉，自己彷彿複製了父母的人生。

    貼文一出，有餐飲業內行人點出現實面，「餐飲企業老闆路過，妳朋友在吹牛，不然就是黑心壓榨勞工到了極致。餐飲業成本結構大概是這樣：食材30～60％、人力成本20～40％、房租10～25％、水電瓦斯雜費5～10％，當然可以不含自己薪水，但自己去算就知道了，整個不合理。妳可以去查餐飲龍頭王品等股票的財務報表，餐飲淨利落在8-12%」。

    也有網友強調創業成功不是一蹴可幾，「你羨慕別人一個月賺50-150萬，那是人家四代累積成果；你羨慕別人團媽一檔賺5-6萬，一個月好幾檔，那是人家累積客源的成果。很多人看到賺錢好像很簡單，人家用了多少努力看不到？」

    還有網友用寓言故事點出「倖存者偏差」的現象，「1隻鴨子成功穿越一條車水馬龍的馬路並毫髮無傷，大家都誇它實力頂尖、運氣好，但沒人看到它身後有99隻鴨子被輾斃在馬路上，原來當初是100隻鴨子一起穿越馬路的」。

