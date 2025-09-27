台南行動沐浴車開進光復鄉 災民熱水澡後直呼：像重獲新生

台南行動淋浴車進駐災區服務。（南市社會局提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，居民生活陷入困境，食衣住行與盥洗都成為難題。南市府得知需求，除調度燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱即食物資，並緊急派遣行動沐浴車前往支援，讓受災民眾能有一個安心梳洗的空間。

行動沐浴車26日上午9點左右從台南出發，約下午4點半抵達花蓮光復鄉。駐點服務的社工表示，許多災民連日僅能簡單擦拭，難得能洗上熱水澡，心情格外舒暢說「感覺整個人好像重新活過來。」臉上流露久違的笑容。

請繼續往下閱讀...

現場有長者行動不便，需要額外扶助。一名阿嬤因輕微中風行動不便，社工先徵得她同意，再細心幫忙吹乾頭髮。這樣的小舉動，讓阿嬤感動直說謝謝。

花蓮縣政府則協助提供場地與水源，讓服務能順利展開。居民也紛紛豎起大拇指稱讚，感謝外縣市伸出援手，道謝說「連毛巾牙刷都有準備，真的很貼心。」除了服務災民，救災志工也都可就近使用。

南市社會局指出，此次行動沐浴車設置於光復鄉立幼兒園，將持續提供服務直至災情緩解；另有數百箱物資今（27日）由22噸貨車運抵光復糖廠，協助居民度過難關。

南市行動沐浴車配有熱水系統，採男女分時段使用，隱私完善，每天可服務80至100人，並有專人維持清潔秩序。台南市長黃偉哲強調，除了帶來片刻舒適，更多的是讓災民感受到社會支持的力量。

台南行動沐浴車駐點社工幫阿嬤吹乾頭髮。（南市社會局提供）

南市支援行動淋浴車，協助災民或救援志工實際需求。（南市社會局提供）

台南社會局支援物資送扺花蓮光復鄉。（南市社會局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法