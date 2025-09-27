「國家地理雜誌台灣攝影大賽」頒獎 史上最年輕獲獎者曝光

年僅11歲的陳盼曦，以「雲裡霧、霧裡雲」作品拿下青少年組佳作，創下最年輕獲獎者紀錄。（國家地理雜誌提供）

「國家地理雜誌台灣攝影大賽」今（2025）年吸引6097位攝影愛好者、1萬6060件作品參賽，比去年成長約1.6倍，創下歷史新高，其中，年僅11歲的陳盼曦拿下青少年組佳作，成為大賽史上最年輕的獲獎者。

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽今日頒獎，今年賽事除了「人物」、「地方」、「自然」、「青少年」4大組別外，還包括2022年起的「生態環境組」，去年首度新增的「星空組」，以及因應世代轉變而開設的「手機組」。

請繼續往下閱讀...

國家地理雜誌中文版總編輯李永適表示，今年出色的不僅是參與人數及作品，更是影像品質，人物組的作品真實且富創意；地方組表達對環境的省思，與對土地的情感；自然組捕捉到許多野生動物難得一見的精彩瞬間；星空組出現更多呈現手法自然且具有高技術難度的天文影像；青少年組的得獎作品，與成人作品相比也不遑多讓；手機組則充分呈現手機攝影信手拈來的靈巧與機動；生態環境組可看到攝影師花了長時間，用心投入的心血之作。

緯創資通董事長林憲銘表示，從第1年3千多人報名成長至今年6千多人，且青少年徵件越來越多，透過新世代的視角關心周遭環境，希望大家透過這個比賽感受影像的美與其背後蘊含的故事，持續喚醒大家對自然與生態議題的重視。

此外，今年各組皆有作品展現出對環境與生態議題的高度關注，奪下地方組冠軍的陳銘修，作品捕捉丹娜絲颱風強風，吹翻嘉義新塭大片太陽能板的震撼景象，突顯極端氣候對再生能源基礎建設的嚴峻挑戰；而今年「生態環境出任務」計畫擴展規模，由環境紀錄片導演柯金源領軍，帶領生態環境組冠軍陳銘修、亞軍楊麗芳及青少年組冠軍潘品翰，10月中旬前往台灣保育棲地進行實地拍攝與紀錄，培養更多關心台灣生態的年輕世代，進一步讓保育意識深植日常。

至於去年增設的星空組，今年吸引更多優秀作品投稿，其中包括許多在前一年已獲獎的參賽者張志毅、鄭伯良、楊順嘉，今年分別奪下季軍、冠軍與亞軍。中央研究院天文及天文物理研究所研究員王為豪認為，其中有部分作品已具備世界級的水準，突顯台灣在星空攝影領域逐漸增長的創作能量。

鄭伯良以「IC2118泛紅的女巫側臉」作品拿下星空組深空類冠軍。（國家地理雜誌提供）

2025國家地理雜誌台灣攝影大賽今日頒獎。（國家地理雜誌提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法