    首頁 > 生活

    花蓮災後不孤單 企業接力運機具、高壓沖洗機、常備藥

    2025/09/27 20:32 記者蔡淑媛／台中報導
    豐邑集團緊急調度單輪車抵災區。（豐邑提供）

    豐邑集團緊急調度單輪車抵災區。（豐邑提供）

    豐邑集團緊急調度高壓沖洗機送抵光復鄉。（豐邑提供）

    豐邑集團緊急調度高壓沖洗機送抵光復鄉。（豐邑提供）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，傳出第一線清理工具短缺，豐邑集團緊急馳援花蓮強颱災後復原出，捐清理工具火速抵光復鄉，聯繫協力廠商緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，派車火速送抵光復鄉，還有中美醫藥集團與慈濟也共同捐贈1430份健康隨身包。

    豐邑集團表示，清理工具已火速送抵光復鄉，由於天氣逐漸放晴，災區泥濘與淤積河土逐漸乾涸，變得又乾又硬，豐邑集團啟動緊急支援機制，聯繫協力廠商緊急調度單輪車、高壓沖洗機，協助居民清除淤泥、搬運土石，盼能即刻投入使用，加速救援與重建。

    中美醫藥集團董事長林命權表示，集團明年將邁入90週年，也趕緊支援災區，攜手慈濟基金會完成1430份「健康隨身包」組裝，內含感冒藥、止痛藥、胃藥、皮膚用藥及便秘藥等常備非處方藥品，讓災民能快速緩解身體的輕微不適症狀，將透過慈濟志工速送災區。

    中美醫藥集團與慈濟共同捐贈1430份健康隨身包送災區。（中美提供）

    中美醫藥集團與慈濟共同捐贈1430份健康隨身包送災區。（中美提供）

