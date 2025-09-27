交通部陸海空協助花蓮光復災區 各項援助、優惠措施一次看

交通部推多項災區救災措施。（交通部提供）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰堤，花蓮縣政府沒有強制撤離居民，釀成光復鄉多人死傷。交通部近日陸續推出各項援助、交通和優惠措施提供給災民，並彙整陸海空和郵政相關措施。

在公路部分，交通部公路局首度推出「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫，服務時間從每天上午8時到晚間18時，服務對象為經完成安置的災民。服務內容為免費提供已安置於旅館或民宿的災民，往返家園進行清理的交通接駁服務，最晚於乘車前30分鐘電話預約接駁服務。預約專線為0925-372889、0939-943472、0927-799965。

另外，在旅宿安置部分，安置對象為花蓮地區公設及原民處列冊收容所的災民，補助內容為每人每日最高補助2000元，初期為期7天，可再延長7天，住宿期限最長至今年10月底。訂房諮詢可洽旅館公會專線0975-275130，以及補助諮詢衛福部1957專線。

公路（省道）部分，交通部指出，儘管省道台9與台11甲已完成清理，但因應民眾與志工持續清出雜物，公路局東分局仍動員人力與特殊機具，不停巡迴協助清運。高速公路部分，為爭取救災時效，國道開放雪山隧道供救災大型車輛通行。災後至今，已有共 178 輛大型車輛申請通行，確保救災物資運送不中斷。

海運部分，花蓮港三號倉庫無償提供給縣府使用3個月，作為大量賑災物資的臨時存放空間。航空部分，花蓮航空站已備妥飲水、食物與罐頭等必要物資，並與應變中心保持緊密聯繫，隨時視需求協助調度。

另外，中華郵政公司也推出多項優惠措施，包括賑災捐款免收手續費、受災戶申請補發存摺及金融卡免收手續費、賑災物資捐贈郵資免費、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保費、房貸戶優惠等措施。

