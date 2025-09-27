從鐵皮屋到新生命之家 桃園脊髓損傷潛能中心30年服務逾3千人

脊髓損傷潛能發展中心舉辦「脊氣樂活‧精彩重生」30週年慶祝活動。 （記者周敏鴻攝）

創立30年的脊髓損傷潛能發展中心，迄今服務脊髓損傷者超過3190人，今天舉辦「脊氣樂活‧精彩重生」30週年慶祝活動，董事長林進興說，中心草創於八德大圳旁的鐵皮屋，之後在楊梅台66快速道路旁籌建「新生命之家」，成為許多脊髓損傷者參與生活重建、職能重建、工作室作業訓練的重要基地，也見證了許多傷友從谷底奮起的勇氣。

慶祝活動吸引許多傷友從台灣各地前來同歡，林進興也頒發奉獻獎給林謝罕見等人，國民黨主席朱立倫、桃園市副市長王明鉅與社會局長陳寶民等人前來祝賀，朱立倫說，他看著中心從八德、桃園長庚到楊梅，不論環境多艱難，都努力不懈地幫助傷友，讓他感動、感恩；每一位傷友代表了至少一個家庭，中心多年來幫助超過3000名傷友，相信受到幫助的家庭難以計數。

林進興回憶，1992年，他與夥伴向新竹縣政府申請立案「財團法人新竹縣私立脊髓損傷庇護中心」，後因山坡地開發費用龐大而放棄，之後他們選擇在桃園市八德大圳旁租用簡陋鐵皮屋當訓練場地後，中心於1995啟用，1999年經當時的桃園縣政府核准重新立案並更名為「財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心」；2004年6月，中心遷移到「長庚桃園分院」租用的3樓職訓中心，2008年「新生命之家」落成啓用、同年12月附設職業訓練中心也立案完成。

脊髓損傷潛能發展中心傷友們在「脊氣樂活‧精彩重生」30年慶祝活動中帶來精彩的太鼓表演。（記者周敏鴻攝）

