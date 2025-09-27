台中太陽餅獲指名賑災 百年餅舖停產月餅改製1500個太陽餅馳援

百年餅舖陳允寶泉總經理翁羿琦（右）與自由路商圈陸續捐出太陽餅，送往花蓮災區支持災民。（記者蔡淑媛攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，災後重建工作傳出有網友想捐10箱水去花蓮被捥拒，建議寄太陽餅能補充熱量，台中市有「太陽餅一條街」之稱的自由路商圈，多家餅舖熱情捐助，百年餅舖陳允寶泉停下月餅生產線，專心製作太陽餅，將送出1500個新鮮出爐的太陽餅送往災區，太陽堂、九個月太陽及新太陽堂等多家業者也陸續捐贈中。

馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情，各界紛紛捐款、捐物資，有女網友表示，想捐10箱水給花蓮，打電話詢問相關單位，對方婉拒她寄水過去，建議寄太陽餅，讓她相當困惑，有內行網友解釋，太陽餅是耐放且隨時能吃的食物，甜度高、熱量夠，可以即時補充能量，「921災民當時吃了不少太陽餅」。

陳允寶泉總經理翁羿琦表示，聽到光復鄉災民最想吃的就是太陽餅，決定盡一己之力傳遞溫暖，雖然正值中秋檔期，是店裡一年當中最繁忙的時刻，仍決定在週一停下所有產線，專心製作太陽餅，並將新鮮出爐的糕餅送往花蓮災區，盼能讓災民在困境中，依然能感受到來自外界的關懷與支持。

另外太陽堂也捐贈100盒、共1200個太陽餅，透過北屯區三和里長許勝雄與運動局專員吳宗學協助，與花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥聯繫送往光復鄉，盼能為災民帶來溫暖與支持。

太陽堂捐贈1200個太陽餅，將送往光復鄉。（吳宗學提供）

