本土教育推動30年 教長：成為孩子認識世界最堅實的根基

本土教育推動逾30年，教育部舉辦本土教育論壇，教育部長鄭英耀說，本土教育是孩子認識世界最堅實的根基。（教育部提供）

本土教育推動逾30年，產出各類型豐富的在地化教材，教育部舉辦本土教育論壇，以「台灣本土教育教材研析與創新」為主軸，教育部長鄭英耀說，本土教育平台是搭建中央與地方、館所與學校之間的交流橋梁，透過多元教材及課程設計，讓本土教育成為孩子認識世界最堅實的根基。

本土教育論壇有國內外學者專家、文史工作者、各級學校相關領域師生、教保服務機構、法人或團體等逾300人參與，教育部國教署長彭富源說，論壇不僅是搭建學術與實務對話、教育與生活連結的平台，也展現本土教育豐沛的能量與熱情。

論壇今天舉辦3場實作工作坊，將藝術與文學、地理與生態、社會與歷史等議題融入教學，例如吳三連台灣史料基金會秘書長戴寶村主持社會與歷史本土教材創新，由台灣師範大學台灣史研究所教授許佩賢和東吳大學歷史系副教授鄭螢憶對談。

此外，論壇活動亮點「知識島-教具藏寶箱」展示攤位，成為親子共學的最佳場域，各地方政府分享具有在地特色的文化教材與互動體驗，從文化桌遊、繪本到VR體驗等，在闖關遊戲中，深刻感受台灣各地的多元魅力。

而國立傳統藝術中心、國立台灣博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣圖書館則展現豐富的館藏特色，透過實作體驗文化活動，讓師生及家長認識本土文化，也透過精彩課程，鼓勵家長帶孩子到館所體驗豐碩的文化課程。

