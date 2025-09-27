阿善師坐鎮督軍！3歲到99歲齊聚 400人展演西螺七崁武術

西螺七崁武術嘉年華，400多人輪番展演七崁武術，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

雲林西螺七崁武術嘉年華活動今（27日）下午在西螺森活武樹園區登場，開幕儀式迎請振興宮阿善師神尊到場駐駕，現場3歲到99歲民眾表演七崁武術，展現扎根與傳承成果，場面熱鬧壯觀。明天還有路跑及各項表演、市集、闖關活動，歡迎民眾踴躍前往參加。

活動由千人武術健康操及舞蹈團小朋友俠者之舞表演熱身，中央訪視委員鄭志富與武館成員一起迎請振興宮阿善師神尊駐駕後，由振興社、勤習堂、鳳武薪傳西螺鳳山館、西螺七崁武術隊及西螺在地多所學校展開一連串七崁武術展演。

西螺七崁武術文教基金會丁振源董事長表示，西螺七崁地區曾經是武術界的瑰寶，百年前原鄉武術師父帶來「拳頭」守護家園，社會變遷七崁武術面臨失傳危機，為傳承武術基金會10多年來，辦理武術嘉年華活動，讓西螺七崁武術文化能傳承及創新，這次活動400多人下場打拳，老中青少幼都有就是最佳成果。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，西螺是武術的故鄉，在中央、地方及基金會努力下，透過創新傳承找回大家對武術的熱情與興趣，10月18日全國運動會在雲林開幕中，會有數百人的七崁武術展演，將國人看見七崁武術的精神。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲說，武術嘉年華為期2天，明天第2天一早5點半有七崁路跑，9點到下午5點有數位武術AR、VR體驗、親子武術闖關、仙女紡紗體驗及節目表演及市集等，歡迎大家利用連假來西螺看武術、吃美食。

西螺七崁武術嘉年華，展演雙刀仙女紡紗。（記者黃淑莉攝）

中央訪視委員鄭志富教授與武館成員，一起迎請振興宮阿善師神尊駐駕活動現場。（記者黃淑莉攝）

西螺七崁武術嘉年華活動登場，與會貴賓一起「請拳」，邀請大家共襄盛舉。（記者黃淑莉攝）

