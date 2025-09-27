為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿善師坐鎮督軍！3歲到99歲齊聚 400人展演西螺七崁武術

    2025/09/27 19:48 記者黃淑莉／雲林報導
    西螺七崁武術嘉年華，400多人輪番展演七崁武術，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術嘉年華，400多人輪番展演七崁武術，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

    雲林西螺七崁武術嘉年華活動今（27日）下午在西螺森活武樹園區登場，開幕儀式迎請振興宮阿善師神尊到場駐駕，現場3歲到99歲民眾表演七崁武術，展現扎根與傳承成果，場面熱鬧壯觀。明天還有路跑及各項表演、市集、闖關活動，歡迎民眾踴躍前往參加。

    活動由千人武術健康操及舞蹈團小朋友俠者之舞表演熱身，中央訪視委員鄭志富與武館成員一起迎請振興宮阿善師神尊駐駕後，由振興社、勤習堂、鳳武薪傳西螺鳳山館、西螺七崁武術隊及西螺在地多所學校展開一連串七崁武術展演。

    西螺七崁武術文教基金會丁振源董事長表示，西螺七崁地區曾經是武術界的瑰寶，百年前原鄉武術師父帶來「拳頭」守護家園，社會變遷七崁武術面臨失傳危機，為傳承武術基金會10多年來，辦理武術嘉年華活動，讓西螺七崁武術文化能傳承及創新，這次活動400多人下場打拳，老中青少幼都有就是最佳成果。

    雲林縣副縣長謝淑亞指出，西螺是武術的故鄉，在中央、地方及基金會努力下，透過創新傳承找回大家對武術的熱情與興趣，10月18日全國運動會在雲林開幕中，會有數百人的七崁武術展演，將國人看見七崁武術的精神。

    西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲說，武術嘉年華為期2天，明天第2天一早5點半有七崁路跑，9點到下午5點有數位武術AR、VR體驗、親子武術闖關、仙女紡紗體驗及節目表演及市集等，歡迎大家利用連假來西螺看武術、吃美食。

    西螺七崁武術嘉年華，展演雙刀仙女紡紗。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術嘉年華，展演雙刀仙女紡紗。（記者黃淑莉攝）

    中央訪視委員鄭志富教授與武館成員，一起迎請振興宮阿善師神尊駐駕活動現場。（記者黃淑莉攝）

    中央訪視委員鄭志富教授與武館成員，一起迎請振興宮阿善師神尊駐駕活動現場。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術嘉年華活動登場，與會貴賓一起「請拳」，邀請大家共襄盛舉。（記者黃淑莉攝）

    西螺七崁武術嘉年華活動登場，與會貴賓一起「請拳」，邀請大家共襄盛舉。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播