高雄3農村推瑤族達努節+四季荔枝風情+青草漁村市集 展現多元魅力

美濃精功社區推出滇緬料理。（高雄市府提供）

高雄市農村今天三亮點齊發，美濃精功社區舉辦「瑤族達努節暨文化嘉年華」、旗山南勝社區主打四季荔枝風情活動、永安保寧社區推出「失戀有藥醫青草市集」，數千人參與熱鬧滾滾，體驗高雄農村多元魅力。

美濃精功社區自2020年起，舉辦傣（音同逮）族「孔雀宴」、佤族「水牛宴」、拉祜族「葫蘆宴」、哈尼族「磨秋宴」及布朗族「桑康潑水節」等，打響「滇緬活動第一品牌」口碑，「瑤族達努節暨文化嘉年華」涵蓋滇緬料理、香料小吃與青年創意農產，打造一座小型滇緬市集，達努節重現祭儀展演與瑤族婚宴儀式，深化族群文化傳承與社區凝聚力。

請繼續往下閱讀...

旗山南勝社區因地處龍文山泉水溪流旁，泉水灌溉荔枝甜美可口，玉荷包、楠西早生、丁香與糯米滋等品種，形成「四季荔枝」特色。理事長吳國正表示，社區推廣傳統大灶包粽、芋粿巧、碗粿等手作體驗，並結合荔枝木餐具DIY，民眾品嘗農村美食，感受生活樸實。

永安保寧社區推出「失戀有藥醫青草市集」，結合青草療癒文化、農漁產業與青年創意，推出青草茶、手作香氛包、青草精油及草藥體驗，並設計趣味「對症下藥」互動遊戲，吸引年輕人參與，讓青草文化以創新方式被看見，社區以鱸魚等漁獲聞名，更開發青草鱸魚湯底、草本調味鹽等，融合漁產與青草文化，創造社區特色與市場新品牌。

農業局長姚志旺表示，南勝社區以荔枝產業延伸價值，精功社區以滇緬文化打造在地品牌，保寧社區將青草智慧與漁村產業結合，不僅是農業生產基地，更是文化、觀光與永續實踐場域，打造農村再生與文化觀光的典範城市。

美濃精功社區推出瑤族婚宴。（高雄市府提供）

旗山南勝社區推出四季荔枝風情活動。（高雄市府提供）

永安保寧社區推出「失戀有藥醫青草市集」。（高雄市府提供）

