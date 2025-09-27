為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    守護災民！衛福部「收容所民眾短期旅宿安置」方案上路 政府全額負擔

    2025/09/27 19:31 記者邱芷柔／台北報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（記者羅沛德攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，民宅嚴重受損並造成死傷，災後第4天，政府啟動「收容所民眾短期旅宿安置」方案，協助受災居民暫時脫離擁擠的收容環境。衛福部今（27日）表示，目前已有至少74家旅館加入，家數還在增加中，住宿最長可達14天，費用由政府全額負擔。

    總統賴清德指出，災民入住旅館或民宿時，每人每日可獲得最高新台幣2000元補助，原則上提供7天，必要時可再延長7天，計畫將持續至10月底。

    衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，行政院東部辦公室已協調交通部觀光署及花蓮縣旅館公會盤點資源，目前已有約74家業者響應。光復鄉收容所內約800多人，將由專人逐一詢問入住意願並彙整名冊，旅館公會將協助辦理入住手續。

    楊雅嵐補充，雖然提醒災民攜帶身分證或健保卡，但安置流程會「從寬認定」，就算證件不齊全，也不會影響入住。補助金額是由政府與旅館談妥的方案，災民不需支付任何費用，款項將由旅館公會直接撥付給業者。

    衛福部提醒，如對安置旅宿有疑問，可撥打花蓮縣旅館公會專線0975-2755-130，或1957福利諮詢專線（每日8時至22時）。

