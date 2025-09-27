為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    秋風起欒樹花海登場 中市賞樹情報讓你一手掌握祕境

    2025/09/27 19:57 記者蘇金鳳／台中報導
    中市南區復興園道上的欒樹展開金黃色花朵。（市府提供）

    中市南區復興園道上的欒樹展開金黃色花朵。（市府提供）

    時序進入秋天，正是台灣欒樹開花的季節，中市建設局表示，在山、海、屯、城遍佈欒樹秘境，但台灣欒樹花期與色彩變化稍縱即逝，市民務必把握這段繽紛時光，建設局的官網有賞樹情報，愛看台灣欒樹的民眾可下載一遊。

    建設局長陳大田表示，台灣欒樹兼具觀賞性與適應力，花期自9月至10月，先是金黃花朵盛開，接著轉為粉紅、紅褐色蒴果，最後呈現褐色種子莢，四季變化層次分明。

    陳大田指出，市府多年來在市區主要道路與公園廣植欒樹，麻園頭溪畔、潮洋溪畔、市政路、永春南路、大甲區黎明路、清水區橋江北街及橋江南街、烏日區麻園溪東路、豐原區豐工路等街道，及北屯區四張犁公園、廍子公園、南屯區豐樂雕塑公園、文心森林公園、西屯區潮洋公園、清水區鰲峰山公園、大里區國光公園、環保公園、烏日區麻園溪溪濱公園、太平區坪林森林公園等綠地，都是欣賞這場「秋季變裝秀」的絕佳去處。

    陳大田補充，中市各區的欒樹秘境，不僅適合散步賞花，也很適合與家人朋友野餐聚會，3天連假不妨帶上野餐墊，與親友來場「花下野餐約會」，民眾可至台中市政府建設局官方粉絲團或官網賞樹情報（https://bit.ly/3tkAYjZ）掌握各地花況。

    台中市大甲區黎明路欒樹盛開形成黃金隧道。（市府提供）

    台中市大甲區黎明路欒樹盛開形成黃金隧道。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播