秋風起欒樹花海登場 中市賞樹情報讓你一手掌握祕境

中市南區復興園道上的欒樹展開金黃色花朵。（市府提供）

時序進入秋天，正是台灣欒樹開花的季節，中市建設局表示，在山、海、屯、城遍佈欒樹秘境，但台灣欒樹花期與色彩變化稍縱即逝，市民務必把握這段繽紛時光，建設局的官網有賞樹情報，愛看台灣欒樹的民眾可下載一遊。

建設局長陳大田表示，台灣欒樹兼具觀賞性與適應力，花期自9月至10月，先是金黃花朵盛開，接著轉為粉紅、紅褐色蒴果，最後呈現褐色種子莢，四季變化層次分明。

請繼續往下閱讀...

陳大田指出，市府多年來在市區主要道路與公園廣植欒樹，麻園頭溪畔、潮洋溪畔、市政路、永春南路、大甲區黎明路、清水區橋江北街及橋江南街、烏日區麻園溪東路、豐原區豐工路等街道，及北屯區四張犁公園、廍子公園、南屯區豐樂雕塑公園、文心森林公園、西屯區潮洋公園、清水區鰲峰山公園、大里區國光公園、環保公園、烏日區麻園溪溪濱公園、太平區坪林森林公園等綠地，都是欣賞這場「秋季變裝秀」的絕佳去處。

陳大田補充，中市各區的欒樹秘境，不僅適合散步賞花，也很適合與家人朋友野餐聚會，3天連假不妨帶上野餐墊，與親友來場「花下野餐約會」，民眾可至台中市政府建設局官方粉絲團或官網賞樹情報（https://bit.ly/3tkAYjZ）掌握各地花況。

台中市大甲區黎明路欒樹盛開形成黃金隧道。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法