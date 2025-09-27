為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熱！週日西半部飆36度 中南部、山區慎防午後雷陣雨

    2025/09/27 20:48 即時新聞／綜合報導
    週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週日各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週日（28日）高溫炎熱，西半部有局部36度以上高溫發生機率。迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨；午後，中南部及其他山區也有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島，會有零星短暫陣雨。午後，中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨馬祖也有局部短暫陣雨。由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動請特別注意坍方、落石。

    溫度方面，週日各地高溫約32到35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為晴時多雲，約26到32度；馬祖為晴時多雲，約27到30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，「博羅依」颱風目前在南海，朝向越南北部前進，預測下週一就會登陸越南；而「浣熊」颱風目前則在日本東方海面，繞圈之後又轉向東北前進，原本已經減弱為輕颱，但預測又將增強為中颱，可能跟日本周邊海面水溫偏高有關。

    紫外線指數方面，週日台南市、連江縣為「高量級」；其餘縣市「過量級」。

    空氣品質方面，週日環境風場為偏東風到東南風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    週日西半部有局部36度高溫的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週日西半部有局部36度高溫的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

