堰塞湖溢流釀17死 BBC揭5大疏漏：點名傅崐萁夫婦「這件事」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水直撲下游光復鄉、鳳林鎮，釀成重大死傷慘劇。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水夾帶土石直撲光復鄉、鳳林鎮，釀成重大死傷慘劇。截至今日，已有17死、83人受傷。《BBC》報導直言，這起災害是「今年台灣最嚴重的天災之一」，更凸顯防災疏漏放大天災傷害，成為一場「可預防的悲劇」。

《BBC》指出，「大多數罹難者的遺體是在一樓民宅中被發現，疑因撤離不及遇難。」報導分析，這顯示偏鄉與高齡居民在資訊取得上有落差，他們往往仰賴逐戶通知，而非手機或廣播系統。臥病在床的長者更因無人協助，難以及時撤離。

《BBC》引述災民表示，當洪水來襲時，「仍有人在超市協助擋水」，甚至遊客也未聽到撤離廣播，導致現場一片混亂。雖然花蓮縣府澄清林保署的「9次示警」屬累計續報，並未延誤，但光復鄉長也坦言：「真的沒想到會這麼嚴重。」

對於外界質疑未先行引流，《BBC》報導指出，內政部長劉世芳回應，堰塞湖自7月形成後即派員監測，但因地處偏遠、無道路可通行，「難以開挖或架設虹吸管」。台大地質學系教授陳文山更強調，這是一座土石壩，「無法用爆破處理，只能靠降雨自然溢流或潰堤」。

《BBC》形容，這場洪災迅速演變為政治攻防戰。民眾黨主席黃國昌批評民進黨政府「制度殺人」；前花蓮縣長、現任立委傅崐萁也痛斥中央決策不力，認為「若能及時爆破堰塞湖，或許能避免災情」。但民進黨則反擊，指傅崐萁與妻子長年掌握花蓮政壇，卻未改善基礎建設，如今將責任推給中央。

《BBC》分析，花蓮90%為山區，長年遭颱風、地震威脅，加上青壯人口外流，使原住民與高齡人口更顯脆弱。台大國發所助理教授南樂（Lev Nachman）向BBC表示，台灣東部發展落後於其他地區，賴清德政府應「做更多努力，確保東部沿海在防災與發展上獲得提升」。同時，他也點出傅崐萁夫婦在地盤深厚，卻未提出更積極的防災作為，讓花蓮反覆在天災中受創。

