為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿嬤抱神明桌罹難身分確定! 花蓮堰塞湖溢流累計釀17死7失聯

    2025/09/27 19:28 記者鄭景議／台北報導
    高雄特搜隊尋獲黃姓婦人遺體，由於水流湍急，特別以繩索輔助，將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

    高雄特搜隊尋獲黃姓婦人遺體，由於水流湍急，特別以繩索輔助，將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉慘重災情，今日下午搜救人員在佛祖街救出一具遺體，經家屬確認，為抱著神明桌罹難的80多歲黃姓阿嬤。加上又發現有一名街友失聯，災害應變中心傍晚6時統計，傷亡數字為17死、7失聯、83傷。

    今日上午，有民眾在距離馬太鞍溪下游約25公里處的米棧社區活動中心附近，發現一具男性遺體，家屬指認確認為住光復鄉大同村的王姓男子，災害應變中心下午1時更新傷亡數字為16死、6失聯、82人受傷。到了傍晚，因確認黃姓阿嬤遺體身分，即又發現有一名街友失聯，災害應變中心傍晚更新數據，傷亡數字為17死、7失聯、83傷。

    而位於佛祖街272巷80多歲黃姓阿嬤因為房屋靠近堤防缺口，大門被深深的泥巴圍住，救災人員今天將遺體挖出送到瑞穗生命園區殯儀館相驗，黃姓阿嬤的遺體被挖出時，搜救人員發現她抱著神明桌罹難。據了解她本來已由家人帶離，卻因想回家「再看一下」，錯過逃生時機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播