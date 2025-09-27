阿嬤抱神明桌罹難身分確定! 花蓮堰塞湖溢流累計釀17死7失聯

高雄特搜隊尋獲黃姓婦人遺體，由於水流湍急，特別以繩索輔助，將遺體綁上3件救生衣作為浮具才順利渡河。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉慘重災情，今日下午搜救人員在佛祖街救出一具遺體，經家屬確認，為抱著神明桌罹難的80多歲黃姓阿嬤。加上又發現有一名街友失聯，災害應變中心傍晚6時統計，傷亡數字為17死、7失聯、83傷。

今日上午，有民眾在距離馬太鞍溪下游約25公里處的米棧社區活動中心附近，發現一具男性遺體，家屬指認確認為住光復鄉大同村的王姓男子，災害應變中心下午1時更新傷亡數字為16死、6失聯、82人受傷。到了傍晚，因確認黃姓阿嬤遺體身分，即又發現有一名街友失聯，災害應變中心傍晚更新數據，傷亡數字為17死、7失聯、83傷。

請繼續往下閱讀...

而位於佛祖街272巷80多歲黃姓阿嬤因為房屋靠近堤防缺口，大門被深深的泥巴圍住，救災人員今天將遺體挖出送到瑞穗生命園區殯儀館相驗，黃姓阿嬤的遺體被挖出時，搜救人員發現她抱著神明桌罹難。據了解她本來已由家人帶離，卻因想回家「再看一下」，錯過逃生時機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法