清水街頭嗨舞！國際踩舞嘉年華藍色小精靈現身 7國19團體熱舞兩天

藍色小精靈的「老爹」人偶受到民眾喜愛。（記者張軒哲攝）

台中市政府推展海線觀光，今明兩天在清水區中山路舉辦國際踩舞嘉年華，活動首度移師海線，上千名舞者在清水中山路與紫雲巖前熱力演出，傍晚開幕式，藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶率領幼兒園學童跳舞開場，海線民眾直呼大開眼界，清水街頭明天仍有舞蹈演出。

台中國際踩舞嘉年華活動沿線經過清水主要街區，市民及國內外遊客在路邊欣賞近百組表演團體齊聚清水共舞，台中市長盧秀燕致詞指出，今年安排台灣在地的霹靂舞團、大專院校團隊與西班牙、日本、韓國、印尼、越南、馬來西亞與菲律賓等7國共19支團體輪番上陣，激盪出多元文化交織的舞蹈饗宴。

請繼續往下閱讀...

日本德島阿波舞、印尼Wahana Cipta Group、越南MQ Dance、韓國YEON、菲律賓西德拉坎舞蹈團、西班牙Amalgama、馬來西亞沙巴等舞蹈團等團體熱情演出，去年受到好評的日本名古屋真中祭夜宵再度共襄盛舉，博得熱烈掌聲。

晚會在紫雲巖前登場，參與民眾也從全民踩舞趣味競賽、踩街演出到踩舞教學體驗，突破舞台與觀眾的界線，實踐「舞蹈不分國界、全民一起共舞」精神。

藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶率領幼兒園學童跳舞開場。（記者張軒哲攝）

日本名古屋真中祭夜宵再度共襄盛舉，博得熱烈掌聲。（記者張軒哲攝）

台中市青年高中舞蹈團熱舞演出，受到好評。（記者張軒哲攝）

來自馬來西亞沙巴的舞蹈團演出原住民傳統舞蹈。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕主持國際踩舞嘉年華。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法