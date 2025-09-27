為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    協助光復鄉民眾往返 交通部啟動免費計程車接駁服務

    2025/09/27 19:02 記者吳亮儀／台北報導
    交通部推光復地區「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁。（公路局提供）

    交通部公路局今天（27日）宣布，為協助花蓮光復地區民眾，於整理家園期間有安全、便利、即時的交通接駁，今天下午啟動免費計程車接駁專車計畫，提供每天20輛計程車，在上午8時到下午6時共10小時，自光復地區往返接駁至指定安置點。

    公路局表示，接駁專車免費，提供經安排安置的民眾，於安置期間可免費搭乘往返回家清理家園。經完成安置的民眾，可依自己往返的需求，在乘車前30分鐘預約預定接駁服務，預約專線為0925-372889、0939-943472、0927-799965，所有免費接駁專車（計程車）統一在右後車門張貼簡易識別圖卡，供民眾識別，歡迎有交通接駁需求的民眾踴躍預約使用。

    交通部及公路局為使本計畫順利即時推行，已協調台灣大車隊花蓮分公司負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員，每日都須完成車輛內外部清潔與消毒，以確保人、車皆維持衛生狀態。

    公路局表示，後續仍會配合衛生福利部依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能，以確保災後交通不中斷，協助民眾早日回復正常生活。

    交通部推光復地區「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁。（公路局提供）

