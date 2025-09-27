明連假國道估平日1.2倍車流 高公局公布18處易塞路段提醒駕駛人避開

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

明天（28日）是教師節連續假期第二天，交通部高速公路局預估明天有18處路段容易壅塞，車流量約是平日的1.2倍，並提醒用路人盡量避開18處容易塞車路段。

高公局預估，明天國道交通量為113百萬車公里，是平日年平均的1.2倍。高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

請繼續往下閱讀...

高公局建議西部國道南向用路人，儘量在上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另外，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括，5時-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午國道也發生多起車禍，下午13時42分，國1北向203.6公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，占用內車道，下午14時01分排除，造成後方車流回堵2公里。14時09分，國1北向34.5公里處發生1小貨車自撞事故，占用內2線，下午14時56分排除，造成後方車流回堵5公里；16時09分，國1南向310K處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，下午16時21分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

省道部分，交通部公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮，在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰路段、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統。

省道主要幹道部分易塞車路段，有台61線中彰大橋；另觀光風景區易壅塞路段包含，北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段、南部台3線古坑至梅山路段。

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

週日（28日）國道易塞車路段。（高公局提供）

2025教師節連續假期交通疏導每日攻略。（高公局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法