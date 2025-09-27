同島一命! 台中市府重機具人馬前往光復鄉協助復建

台中市建設局派隊至花蓮協助復建，支援工具包含怪手、山貓等重機具。（市府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。台中市建設局長陳大田多次主動致電花蓮縣府表達關懷，並於昨晚接獲地方請求後，立即整備人力與重機具，今（27日）火速派隊出發。

建設局表示，昨日下午6時20分，局長陳大田再次致電花蓮縣府建設處長鄧子榆，關心復建情形。鄧子榆說明當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援。基於「同島一命」的理念，建設局立即同意支援，加速花蓮復建腳步。

請繼續往下閱讀...

建設局表示，市府團隊過去曾多次支援南投、高雄、基隆、嘉義等地災後重建，累積豐富經驗，這次將與花蓮縣府緊密合作，優先投入清淤與道路搶修。

建設局提到，此次行動由養工處北北屯工程隊隊長葉行健帶隊，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，全力投入災區清淤與復建，協助地方早日恢復正常生活。

台中市建設局整備人力與重機具前往花蓮救災。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法