為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    同島一命! 台中市府重機具人馬前往光復鄉協助復建

    2025/09/27 18:48 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市建設局派隊至花蓮協助復建，支援工具包含怪手、山貓等重機具。（市府提供）

    台中市建設局派隊至花蓮協助復建，支援工具包含怪手、山貓等重機具。（市府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。台中市建設局長陳大田多次主動致電花蓮縣府表達關懷，並於昨晚接獲地方請求後，立即整備人力與重機具，今（27日）火速派隊出發。

    建設局表示，昨日下午6時20分，局長陳大田再次致電花蓮縣府建設處長鄧子榆，關心復建情形。鄧子榆說明當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援。基於「同島一命」的理念，建設局立即同意支援，加速花蓮復建腳步。

    建設局表示，市府團隊過去曾多次支援南投、高雄、基隆、嘉義等地災後重建，累積豐富經驗，這次將與花蓮縣府緊密合作，優先投入清淤與道路搶修。

    建設局提到，此次行動由養工處北北屯工程隊隊長葉行健帶隊，共動員工程人力20名、挖土機6台、山貓5部、卡車1部，全力投入災區清淤與復建，協助地方早日恢復正常生活。

    台中市建設局整備人力與重機具前往花蓮救災。（市府提供）

    台中市建設局整備人力與重機具前往花蓮救災。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播