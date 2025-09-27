什麼東西會想到台灣？外國網友狂推超商「這一味」台灣才有

超商「茶葉蛋」以及其他熟食的味道混合在一起的氣味，被不少國外網友公認是「台灣特有」。超商示意圖。（歐新社）

一名曾造訪台灣的網友，近日發文詢問「什麼香味/聲音/氣味會讓您想起台灣？」引發熱烈討論，其中，超商「茶葉蛋」以及其他熟食的味道混合在一起的氣味，被不少網友公認是「台灣特有」。

原PO網友近日在Reddit發文表示，自己已經一段時間沒去過台灣了。他詢問廣大網友，什麼樣的香味、聲音、味道和食物，會讓人一接觸到就覺得「啊，這就是台灣」？他也問，當離開台灣一段時間後，又有哪些會讓人想起台灣呢？

有網友馬上留言表示：「當你一落地桃園機場，走過 7-11，那個茶葉蛋的味道飄出來的瞬間，我就知道我回到台灣了。」還有人補充：「是茶葉蛋加上熱狗的味道，綜合在一起的那股蒸氣味，每次走進便利商店都聞得到。」

不少人點名「7-11」和「全家」是氣味來源最明顯的場所，「一定是 7-11 的茶葉蛋味道！哈哈」、「走進 FamilyMart，那個味道就像個標誌」。也有人提到便利商店的進門音效：「走進全家時那首迎賓音樂，我聽到就有種熟悉感」。

聲音方面，「垃圾車的音樂」也被許多人提到。有網友說：「我想念台灣的時候，還會去 YouTube 搜垃圾車的歌來聽」；也有網友提到捷運提示列車進站的聲音：「即使離開幾個月，捷運的提示音和音樂還是會在我腦中迴盪。」

氣味方面，除了茶葉蛋，也有不少人提到更「在地」的味道，如臭豆腐、香火味等，「臭豆腐真的很台」、「臭豆腐聞起來就像下水道」、「一走到廟口的香味就出現，真的印象深刻」。

至於氣候與環境，有人指出：「每次我所在的國家夏天下雨時，我都會想起台灣」、「那種一下飛機，走出機場航廈，潮濕又帶點熱氣的空氣，那就是台灣的味道。」

