指台中「公車到站是玄學」歌手李驥與官員「man's talk」後 原來「台中Go」才是武林秘笈

台中市政府交通局長葉昭甫（左）與歌手李驥（右）相談甚歡，互贈禮物。（市府提供）

「優客李林」歌手李驥移居台中，日前在臉書指台中「公車到站是玄學」，經由本報獨家報導，交通局相當重視，工作人員透過各種關係找到李驥，並安排局長葉昭甫拜訪李驥了解問題，原來李驥下載是民間版的APP，才導致無法明確顯示公車到站時間，兩人並暢談台中市交通動線，李驥在臉書表示，竟未下載官版的「台中Go」App此一傳說武林秘笈，隔天便下載，希望能讓他在台中市搭公車「如履平地」。

由於李驥在臉書指台中「公車到站是玄學」，引發網友討論，交通局員工認為，可能李驥未下載官版「台中Go」App，循線找到李驥，安排局長葉昭甫拜訪。兩人見面聊台中市的公車及交通動線，竟發現兩人有一位澳門的共同朋友，交通局員工詢問李驥是否有下載官版的「台中Go」App，才知道原來李驥下載的是民間版App，無法即時顯示公車到站時間，才讓他有台中「公車到站是玄學」的感嘆。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫用手機秀出「台中Go」App頁面，介紹其功能，不僅能綁定電子票證，還能精準掌握公車到站時間，李驥送給葉昭甫個人EP，葉昭甫則請李驥簽名、回贈交通局的文創品。

李驥在臉書PO文表示，自己竟未安裝這款傳說中的武林秘笈，第二天清晨便下載，表示希望能讓他在台中市搭公車「如履平地」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法