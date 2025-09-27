光復鄉洪災納丹娜絲風災特別預算 蕭美琴二度前往花蓮帶來好消息

馬太鞍溪發生洪災，副總統蕭美琴今天二度到花蓮關心。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，副總統蕭美琴今天二度到花蓮關心災情，不過縣長徐榛蔚繼續神隱沒有作陪。蕭美琴還捎來好消息，她說，已向行政院確認，將擴大丹娜絲颱風特別預算範圍，用於花蓮光復鄉的災情。蕭美琴說，今天從光復鄉下火車的志工有1.5萬人，也感謝來自全台灣的熱心。

蕭美琴今天下午二度到花蓮的中央災害應變中心前進協調所視察，現場由總協調官經濟部次長賴建信報告處理狀況，在現場的中央官員中，終於出現一位縣府的代表秘書長饒忠，至於花蓮縣長徐榛蔚繼續神隱，饒忠則說「縣長去勘災了」，但到底去哪勘災？秘書長並不知情。

蕭美琴說，這幾天全台灣人都心繫花蓮，許多人也希望替花蓮盡一份力，今天下午她搭火車到花蓮，看到車上有許多的志工都要來災區幫忙，她也從台鐵公司得知，今天從光復下車的志工截至中午就有1.5萬人，志工們都很有心，我們也希望志工的力量都能妥善運用，希望中央地方可以一起協調，協助災區盡快復原。

蕭美琴提到，需要恢復的工作很多，除了第一時間最關心的失聯者搜救，以及調度物資進災區、協助災民安置之外，也關心農損問題，對此農糧署也提出，將把光復鄉土石流災區全品項作物列入天災現金救助，並提供一年免利息的貸款。

蕭美琴強調，她已特別向行政院確認，丹娜絲風災特別條例相關方案，可進一步擴大範圍，納入光復鄉的災情，如有不足之處會再進一步研議。

而縣府秘書長饒忠則希望中央第九河川分署，目前佛祖街還有兩股野溪溪水因為無法流入馬太鞍溪，造成部落持續有湧水，救災工作也停滯。對此蕭美琴也要求水利署，針對馬太鞍溪床在這次洪災後溪床高度變高的問題，除了堤防加強之外，也應設法改善溪床高度的問題。

馬太鞍溪發生洪災，副總統蕭美琴今天二度到花蓮關心。（記者花孟璟攝）

蕭美琴今天到花蓮，陪同的除了中央官員，縣府秘書長饒忠（右一）也出席。（記者花孟璟攝）

