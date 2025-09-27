教師節連假高溫炎熱 下週六低壓帶通過轉雨

教師節連續假期高溫炎熱，氣象署公布降雨趨勢。（氣象署提供）

教師節連續假期高溫炎熱，但下週六又有低壓帶通過、天氣轉雨。中央氣象署預報，未來一週大致是高溫炎熱的天氣，午後局部地區有雷陣雨，但下週六起菲律賓附近有低壓帶，台灣也會被影響，屆時東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天（28日）的天氣與今天相似，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

「下週一到下週五各地多雲到晴、且高溫炎熱」，曾昭誠說，下週一（29日）午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二到下週五午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠指出，下週六（10月4日）天氣狀況有變化，台灣南方、菲律賓附近有一個低壓帶通過，下週六會起會比較潮濕，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，曾昭誠指出，各地大約在32度到35度之間，西半部地區在未來一週甚至會超過36度，氣象署也會發布高溫資訊，提醒民眾注意。

至於近期有無熱帶系統發展？曾昭誠指出，未來一週暫時沒有明顯的系統發展，但是在十月中旬時，南海到菲律賓東方海面應該有熱帶系統發展機會，但是強度、路徑的資訊因時間還很遙遠，還需要再觀察。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

