為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    可觀察全球15分之1鳥種 臺灣國際觀鳥馬拉松12/6雲嘉南登場

    2025/09/27 18:23 記者楊金城／台南報導
    9國鳥友參觀在布袋濕地生態園區智能賞鳥站。（雲嘉南管理處提供）

    9國鳥友參觀在布袋濕地生態園區智能賞鳥站。（雲嘉南管理處提供）

    第1屆世界賞鳥博覽會甫在台中市圓滿落幕，包括澳洲、巴西等9國18位國際鳥友，專程南下至雲嘉南濱海國家風景區賞鳥，對濱海生態、候鳥多樣充滿驚奇，由於在台灣就能觀察到全世界15分之1鳥種，對雲嘉南濱海國家風景區管理處將在12月6日起舉辦臺灣國際觀鳥馬拉松很期待，將再來台參加這場盛會。

    雲嘉南管理處處長徐振能今天擔任「導覽員」，帶著9國鳥友參觀在布袋濕地的鳥類3彩繪，鳥友對彩繪黑面琵鷺的吉普車感到有趣，頻頻拍照留念，也品嘗了巨無霸海鮮肉圓和各種雲嘉南濱海特色美食，稱讚雲嘉南濱海豐富的鳥類生態與旅遊資源，具有成為全球最佳賞鳥旅遊之地的潛力。

    臺灣國際觀鳥馬拉松將在12月6日起登場，國際鳥友紛紛表示，一定要再來台參加這場賞鳥活動盛事，也會把賞鳥體驗帶回母國推廣，期望促進世界旅客與賞鳥愛好者來到雲嘉南濱海地區，展開賞鳥交流之旅。

    徐振能說，雲嘉南濱海有沙洲、潟湖、河口、鹽埕、農田和魚塭等濕地生態豐富，秋冬正是欣賞各種冬候鳥的季節，當中黑面琵鷺的名氣最大，賞鳥活動可以成為雲嘉南濱海觀光特色活動，吸引國內、外遊客到訪

    雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態。（資料照，記者楊金城攝）

    雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態。（資料照，記者楊金城攝）

    雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態和觀光資源。（資料照，記者楊金城攝）

    雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態和觀光資源。（資料照，記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播