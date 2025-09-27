可觀察全球15分之1鳥種 臺灣國際觀鳥馬拉松12/6雲嘉南登場

9國鳥友參觀在布袋濕地生態園區智能賞鳥站。（雲嘉南管理處提供）

第1屆世界賞鳥博覽會甫在台中市圓滿落幕，包括澳洲、巴西等9國18位國際鳥友，專程南下至雲嘉南濱海國家風景區賞鳥，對濱海生態、候鳥多樣充滿驚奇，由於在台灣就能觀察到全世界15分之1鳥種，對雲嘉南濱海國家風景區管理處將在12月6日起舉辦臺灣國際觀鳥馬拉松很期待，將再來台參加這場盛會。

雲嘉南管理處處長徐振能今天擔任「導覽員」，帶著9國鳥友參觀在布袋濕地的鳥類3彩繪，鳥友對彩繪黑面琵鷺的吉普車感到有趣，頻頻拍照留念，也品嘗了巨無霸海鮮肉圓和各種雲嘉南濱海特色美食，稱讚雲嘉南濱海豐富的鳥類生態與旅遊資源，具有成為全球最佳賞鳥旅遊之地的潛力。

請繼續往下閱讀...

臺灣國際觀鳥馬拉松將在12月6日起登場，國際鳥友紛紛表示，一定要再來台參加這場賞鳥活動盛事，也會把賞鳥體驗帶回母國推廣，期望促進世界旅客與賞鳥愛好者來到雲嘉南濱海地區，展開賞鳥交流之旅。

徐振能說，雲嘉南濱海有沙洲、潟湖、河口、鹽埕、農田和魚塭等濕地生態豐富，秋冬正是欣賞各種冬候鳥的季節，當中黑面琵鷺的名氣最大，賞鳥活動可以成為雲嘉南濱海觀光特色活動，吸引國內、外遊客到訪

雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態。（資料照，記者楊金城攝）

雲嘉南濱海有豐富的鳥類生態和觀光資源。（資料照，記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法