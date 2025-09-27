桃園土地公民俗藝術節千人踩街 鋼管辣妹車頂熱舞吸睛

桃園土地公民俗藝術節千人踩街，鋼管辣妹在車頂上熱舞，吸引許多男士圍觀拍照。（記者謝武雄攝）

2025土地公民俗藝術節今、明兩天在桃園區新永和市場廣場登場，超過200尊土地公下午2點在桃園市政府廣場會師，浩浩蕩蕩踩街隊伍由桃園大廟景福宮鈞天社的北管、花車開路，加上各式藝閣花車，千人踩街前往永和廣場，鋼管辣妹在車頂上熱舞，吸引很多男士圍觀攝影，形成另外一道風景線。

土地公民俗藝術節活動下午1點在府前廣場集結，浩浩蕩蕩踩街隊伍護送土地公神尊抵達新永和市場，工作人員引導各路神尊登上紅壇安座，舉行主獻大典，桃園市長張善政擔任主獻官，三獻禮後，張善政為米龍點睛完成科儀。接著13區社區團隊表演，晚上7點一心戲劇團擔綱演出「天公仔子」，團長孫榮輝領軍，呈現歌仔戲再現代劇場中的全新面貌。

明天活動上午9點起連續4小時三獻法會，透過祭儀祈求神祉降福，下午2點開始則是「再生木作文創商感恩特賣品」，另有廢乾電池換DIY課程，紅壇有「擲筊求壽桃」、「米糕龜PK」，還有分送米龍平安米的活動，晚上由宋坤傳藝帶來20週年大戲「酬神」。

