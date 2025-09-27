環境部「首惜廚師」甄選 8年留澳的省錢料理經驗助黃千珊奪冠

屏東縣的黃千珊（右）以在澳洲8年製作省錢料理的經驗，跳脫傳統烤雞框架，將雞肉去骨後中填滿芋頭餡料，呈現惜食理念的美味菜餚，獲環境部頒發第3屆首惜廚師最大獎「首惜傳說獎」。（環境部提供）

為了鼓勵民眾惜食，環境部舉辦第3屆「首惜廚師」甄選活動，今（27日）公布總決賽，最後由屏東縣的黃千珊獲得「首惜傳說獎」殊榮，抱走12萬元獎金，她以曾經在澳洲生活8年、常常製作省錢料理的經驗，跳脫傳統烤雞的製作框架，將雞肉去骨後中填滿芋頭餡料，呈現出讓味蕾與惜食理念都不用妥協的美味菜餚。

環境部表示，活動分為「料理食譜」與「創意教案」兩組賽事，今日在崑山科技大學迎來全國總決賽，由各縣市地方初賽中脫穎而出的22名參賽者，經分區決賽挑戰後，由各區前2名共6名選手同場競逐，由黃千珊拿下最大獎「首惜傳說獎」，另有「首惜廚神獎」及「惜食大師獎」則由桃園市的吳添豪及台南市的曲世胤獲得。

黃千珊表示，在構思料理時，常常與部落長輩討論，除了緊貼常民生活經驗，更成為一道能跨越年齡、族群的料理，讓食物對每個人都產生意義。其作品同時贏得家樂福永續獎，成為本屆賽事的最大贏家。

環境部表示，為吸引民眾關注食物浪費問題，進而珍惜食物，辦理「首惜廚師甄選活動」，就是希望能從日常的餐食料理開始惜食行動，無論是採買現場或在餐桌上，皆能將惜食融入於日常並加以實踐，藉此打造綠色生活轉型。

環境部次長葉俊宏表示，廚師就是食物最重要的代言人，從食材選擇、食譜設計，再透過手藝烹調出色香味俱全的佳餚；讓每一道料理都能被吃完、不浪費，就是珍惜食物的最佳展現。

今年賽事中，料理食譜組全國共收件572件優秀食譜，參賽者包含餐飲系師生、餐廳主廚等料理職人，更有工程師、家庭料理者、環境志工、自由工作者等，展現「人人都可以是首惜廚師」的活動目標。環境部後續將集結「料理食譜組」的獲獎食譜，編製成電子書，讓各界上網閱覽推廣，推動全民綠色飲食「新食代」。

為了鼓勵民眾惜食，環境部舉辦第3屆首惜廚師甄選活動，參賽者向評審委員進行說菜，爭取獎項。（環境部提供）

