為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環境部「首惜廚師」甄選 8年留澳的省錢料理經驗助黃千珊奪冠

    2025/09/27 18:20 記者吳柏軒／台北報導
    屏東縣的黃千珊（右）以在澳洲8年製作省錢料理的經驗，跳脫傳統烤雞框架，將雞肉去骨後中填滿芋頭餡料，呈現惜食理念的美味菜餚，獲環境部頒發第3屆首惜廚師最大獎「首惜傳說獎」。（環境部提供）

    屏東縣的黃千珊（右）以在澳洲8年製作省錢料理的經驗，跳脫傳統烤雞框架，將雞肉去骨後中填滿芋頭餡料，呈現惜食理念的美味菜餚，獲環境部頒發第3屆首惜廚師最大獎「首惜傳說獎」。（環境部提供）

    為了鼓勵民眾惜食，環境部舉辦第3屆「首惜廚師」甄選活動，今（27日）公布總決賽，最後由屏東縣的黃千珊獲得「首惜傳說獎」殊榮，抱走12萬元獎金，她以曾經在澳洲生活8年、常常製作省錢料理的經驗，跳脫傳統烤雞的製作框架，將雞肉去骨後中填滿芋頭餡料，呈現出讓味蕾與惜食理念都不用妥協的美味菜餚。

    環境部表示，活動分為「料理食譜」與「創意教案」兩組賽事，今日在崑山科技大學迎來全國總決賽，由各縣市地方初賽中脫穎而出的22名參賽者，經分區決賽挑戰後，由各區前2名共6名選手同場競逐，由黃千珊拿下最大獎「首惜傳說獎」，另有「首惜廚神獎」及「惜食大師獎」則由桃園市的吳添豪及台南市的曲世胤獲得。

    黃千珊表示，在構思料理時，常常與部落長輩討論，除了緊貼常民生活經驗，更成為一道能跨越年齡、族群的料理，讓食物對每個人都產生意義。其作品同時贏得家樂福永續獎，成為本屆賽事的最大贏家。

    環境部表示，為吸引民眾關注食物浪費問題，進而珍惜食物，辦理「首惜廚師甄選活動」，就是希望能從日常的餐食料理開始惜食行動，無論是採買現場或在餐桌上，皆能將惜食融入於日常並加以實踐，藉此打造綠色生活轉型。

    環境部次長葉俊宏表示，廚師就是食物最重要的代言人，從食材選擇、食譜設計，再透過手藝烹調出色香味俱全的佳餚；讓每一道料理都能被吃完、不浪費，就是珍惜食物的最佳展現。

    今年賽事中，料理食譜組全國共收件572件優秀食譜，參賽者包含餐飲系師生、餐廳主廚等料理職人，更有工程師、家庭料理者、環境志工、自由工作者等，展現「人人都可以是首惜廚師」的活動目標。環境部後續將集結「料理食譜組」的獲獎食譜，編製成電子書，讓各界上網閱覽推廣，推動全民綠色飲食「新食代」。

    為了鼓勵民眾惜食，環境部舉辦第3屆首惜廚師甄選活動，參賽者向評審委員進行說菜，爭取獎項。（環境部提供）

    為了鼓勵民眾惜食，環境部舉辦第3屆首惜廚師甄選活動，參賽者向評審委員進行說菜，爭取獎項。（環境部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播