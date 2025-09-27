竹東新圖書館呼應「大禾埕」設計環狀圓樓 議員、專家建議改採矩形減少虛坪

新竹縣竹東知識客棧圖書館規劃設計案評選出最佳方案，但有專家和地方人士都建議跳脫環狀圓樓的設計，改採矩形平面設計，以利空間利用。（竹東鎮公所提供）

新竹縣竹東知識客棧圖書館規劃設計案評選出最佳方案，但有專家和地方人士都建議跳脫環狀圓樓的設計，改採矩形平面設計，以利空間利用；對此，竹東鎮長郭遠彰表示，公所團隊將審慎討論，也會納入竹東產業經濟的相關展示，希望在兼顧法規和鎮民期待下，打造全新的鎮立圖書館。

竹東鎮公所團隊爭取到財政部國有財產署有償撥用土地，在客委會補助下進行竹東知識客棧圖書館規劃設計招標，日前評選出新圖書館的最佳方案，研擬興建1棟3層樓的環狀建築，期與毗連的客家文化大禾埕相呼應，鎮公所本月先後針對專家學者和一般民眾舉辦2場說明會。

請繼續往下閱讀...

縣議員林昭錡、客委會諮詢委員鄧毅中和專家學者都表示，「大禾埕」已是圓樓設計，圓形的平面空間使用上虛坪會增加，比較浪費空間，建議新圖書館採矩形平面設計，可增加有效坪數。

林昭錡說，該基地最大容積率360%，但新館設計僅近190%，竹東市區公有地少，加上人口已近10萬，且逐年成長中，建議盡可能擴大樓層，增加分齡自修室及電子書閱讀區等符合時代需求的空間；圖書館是百年大計，挑高及大面玻璃雖可引進戶外光線，但後續恐維護難度高。

鄧毅中、紀錄片導演古少騏則說，新館基地鄰近台泥重劃區，水泥、玻璃都是竹東鎮早期發展的重要產業，當年拆除一空相當可惜，盼新館規劃常態展示區，展示台泥、台玻的歷史照片、台泥石灰石、新竹玻璃矽砂等實物，讓後代認識在地經濟發展史。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法