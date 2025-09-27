為長輩圓夢 ! 嘉義110對「黃金鑽石婚楷模」攜手步紅毯

長輩開心切下蛋糕。（統一企業慈善事業基金會提供）

統一企業慈善事業基金會今天在嘉義縣中正大學體育館，舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢活動」，110對黃金鑽石婚楷模，由OPEN小將、萊恩及統一獅職棒球星+UG伴郎伴娘引領攜手步上紅毯，現場來賓及家屬約2000人一起見證。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正、嘉義縣長翁章梁及中正大學校長蔡少正等，今天參與圓夢活動，110對長輩和家屬們到場，由三對婚齡最長的佳偶切下三層結婚蛋糕，基金會還事先為阿公阿嬤拍攝製作溫馨短片，現場直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，氣氛溫馨喜悅。

許多20、30年代無法穿白紗出嫁，而感到遺憾的阿嬤今天一圓婚紗夢，有阿嬤前一晚因太期待而難以入睡，能有機會穿上婚紗，和老伴一起走紅毯，心裡滿是歡喜與感動，阿公也親手為阿嬤配戴新娘頭花，非常開心。

凃忠正表示，基金會成立47年，服務內容有急難救助、協助殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等，今天為長輩圓夢，希望喚起社會大眾對台灣邁入高齡社會後，老人照顧問題的重視。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正（左7）、嘉義縣長翁章梁（左6）等與長輩開心合影。（統一企業慈善事業基金會提供）

萊恩及UG伴郎伴娘等迎接長輩。（統一企業慈善事業基金會提供）

