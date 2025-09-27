大稻埕國際藝術節 環境部推動綠生活行動

環境部首度參與《2025大稻埕國際藝術節》，跨界參與來推動綠生活概念。環境部長彭啓明（中）出席開幕式。（環境部提供）

環境部跨界推動綠生活！今（27日）由環境部長彭啓明出席，首度參與《2025大稻埕國際藝術節》開幕，將以「資訊平權×綠生活行動×藝文場域」為主軸，攜手思劇場、蔣渭水文化基金會及在地團隊，推出融合藝術、永續與科技的系列活動，透過文化創意推動綠色生活新風貌。

藝術節今年以「加速時代 Acceleration」為主題，環境部表示，設計「綠生活時空旅行」體驗活動，邀請民眾於大稻埕歷史街區中探索永續生活，彭啓明則表示，大稻埕過去是文化現代化的起點，未來更將成為永續生活文化轉型的新基地，環境部推動許多友善環境的措施如花市減塑、煙蒂不落地等，他強調：「氣候變遷是轉型的挑戰與機會，淨零生活應從人心與日常落實，跨界形塑綠生活文化」。

藝術節今也舉辦論壇，並以「科技創新與環境淨零的加速時代」為題，從政策、產業與文化角度探討淨零行動。環境部綜合規劃司長洪淑幸提到，淨零不只是環保倡議，而是國家競爭力與社會永續的關鍵，因此民眾的參與很重要，環境部透過綠食飯桌、綠色辦公及環保集點等響應措施引導全民參與。

論壇中也找來無水染紡織企業負責人謝曉慧、畫廊協會副理事長張凱廸、導演葉天倫等，則分享紡織業、展覽、影視產業的各種減碳做法，透過跨界交流發現永續生活的理念已經以多元的形式融入快速變動的日常中。

該藝術節也預計在10月12日舉行《1920時空藝陣復古遊行》，民眾亦可透過《時空旅人APP》參與「古蹟尋寶×永續足跡」任務，造訪在地店家如Bookbar1920s、南街得意等，完成綠章任務即可兌換限量好禮。現場另設有互動遊戲與「綠食飯桌」合作店家，推廣減塑、低碳飲食及消費，實踐綠生活於食衣住行各面向。

