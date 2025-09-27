「無人機」首度上陣助攻 瑞芳連假交通順暢

新北市瑞芳警分局為維持連假期間交通順暢，首度啟用無人機協助交通管制，九份風景區交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

今天是教師節連假首日，吸引不少遊客前往新北市瑞芳九份、金瓜石等景點旅遊。新北市瑞芳警分局為維持連假期間交通順暢，首度啟用「無人機」協助交通管制，結合勤務指揮中心即時調度，有效預防及紓解可能交通壅塞。

「教師節連假車流疏導中，無人機扮演了關鍵角色。」交通分隊分隊長彭彥凱指示，以往透過警車地面巡邏受限於地形及視線，難以全面掌握路況變化，特別是在蜿蜒山路，若遇到事故塞車更是來不及趕抵，錯過疏導車流黃金時段；「無人機」從制高點巡航拍攝，並將即時影像回傳至勤務指揮中心，如同開啟「空中鷹眼」，可鳥瞰九份老街周邊停車場、台2線（北部濱海公路）等重點路段的車流狀況、停車格使用率與潛在回堵點。

彭彥凱進一步分析指出，透過「無人機」傳回的即時影像，可以讓勤務指揮中心迅速判斷車流趨勢，即時調派警力，一旦影像顯示某路段車流趨緩或停車場即將飽和時，指揮中心立即透過無線電通知在前方路口管制車流的警力，提前實施分流管制或引導車輛至替代停車場，有效避免車陣在入口處或狹窄路段回堵。

此外，針對零星交通事故或違規停車所造成的壅塞，「無人機」能即刻引導最近員警前往處理，大幅縮短排除障礙時間。

分局長沈明義表示，教師節連假期間，瑞芳警分局首度啟用「無人機」協助交通管制，交通管理已從被動處理轉為主動預防，不僅節省大量人力，更可為民眾營造更順暢的旅遊環境。

新北市瑞芳警分局為維持連假期間交通順暢，首度啟用無人機協助交通管制，結合勤務指揮中心即時調度，濱海公路交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳警分局為維持連假期間交通順暢，首度啟用無人機協助交通管制，九份老街周邊交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

